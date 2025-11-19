झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत, 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र पांच दिसंबर से शुरू होने जा रहा है.
रांची: संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंत्रिपरिषद की सलाह पर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को आहूत कर दिया है. सत्र की शुरुआत 5 दिसंबर को होगी. यह सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है. आहूत सत्र के मद्देनजर आज यानी 19 नवंबर से माननीय सदस्य अपने प्रश्न विधानसभा में डाल सकेंगे. पांच कार्यदिवस वाले इस सत्र में चार दिन प्रश्नकाल होंगे. जबकि 8 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा.
नवनिर्वाचित सोमेश चंद्र सोरेन लेंगे शपथ
सत्र के पहले दिन यानी 5 दिसंबर को शोक प्रकाश होगा. साथ ही घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन को शपथ दिलायी जा सकती है. उन्होंने अपने पिता रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुए घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को हराया था. इसके बाद सत्रावधि में प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी. जबकि 6 और 7 दिसंबर को शनिवार और रविवार की वजह से अवकाश रहेगा.
8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट
8 दिसंबर को नियमित कामकाज के तहत प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा. 9 दिसंबर को प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक का उपस्थापन कर पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. 10 और 11 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधायक के साथ-साथ अन्य सरकारी कामकाज निपटाए जाएंगे. सत्र के अंतिम दिन यानी 11 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद गैर सरकारी संकल्प का निपटारा होगा.
