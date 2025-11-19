ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत, 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट

रांची: संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंत्रिपरिषद की सलाह पर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को आहूत कर दिया है. सत्र की शुरुआत 5 दिसंबर को होगी. यह सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है. आहूत सत्र के मद्देनजर आज यानी 19 नवंबर से माननीय सदस्य अपने प्रश्न विधानसभा में डाल सकेंगे. पांच कार्यदिवस वाले इस सत्र में चार दिन प्रश्नकाल होंगे. जबकि 8 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा.

नवनिर्वाचित सोमेश चंद्र सोरेन लेंगे शपथ

सत्र के पहले दिन यानी 5 दिसंबर को शोक प्रकाश होगा. साथ ही घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन को शपथ दिलायी जा सकती है. उन्होंने अपने पिता रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुए घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को हराया था. इसके बाद सत्रावधि में प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी. जबकि 6 और 7 दिसंबर को शनिवार और रविवार की वजह से अवकाश रहेगा.

8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट