झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र: सदन के बाहर विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी, कहा- सरकार पूरी तरह से फेल है

आज झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है. इस दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

सदन के बाहर नारेबाजी करते विपक्ष (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 8, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 12:48 PM IST

रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में विपक्ष ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की. हाथों में तख्ती लिए छात्रवृत्ति, किसानों के धान खरीद का समर्थन मूल्य 3200 रुपये करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे विधायकों ने राज्य के छात्रों को कई महीनों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के लिए दोषी मानते हुए सरकार से अतिशीघ्र भुगतान करने की मांग कर रहे थे. साथ ही किसानों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए विपक्ष धान खरीद के समर्थन मूल्य 3200 रुपये करने का दबाव बनाते नजर आए.

सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन (Etv Bharat)

सरकार से किसान और छात्र दोनों परेशान हैं- नीरा यादव

विधानसभा परिसर में नारेबाजी कर रहे भाजपा विधायक सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज के समय किसान और छात्र बेहद ही परेशान हैं. भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को धान खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया गया था. आज 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीद करने का वादा सरकार भूल गई. जिस कारण से किसान औने पौने दाम में धान बिचौलियों को बेचने को मजबूर हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य के छात्र भी बेहद परेशान हैं. छात्रवृत्ति की राशि कई महीनो से नहीं मिलने के कारण एससी एसटी वर्ग के छात्रों को काफी परेशानी हो रही है, मगर सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है. वहीं, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से फेल है. छात्रों के साथ-साथ किसान भी यहां परेशान हैं और यह मुद्दा सदन के अंदर और बाहर विपक्ष उठाता रहेगा.

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. विपक्ष के तेवर देखने से साफ जाहिर होता है कि सदन में कई मुद्दों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी. इन सब के बीच चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर आज रखा गया.

