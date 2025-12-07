ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक, सत्ताधारी दलों ने कसा तंज

रांची: भाजपा विधायक दल की आज प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी. शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी. हेमंत सरकार के एक साल पूरा होने के बाद उसके कामकाज, जनता से किए चुनावी वादे, युवाओं को रोजगार देने के वादे समेत कई मुद्दे शामिल होंगे.

बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होगी बैठक

रविवार शाम 7 बजे से होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि गिरती विधि व्यवस्था, कोयला लूट, बालू लूट का मुद्दा हो या छात्रवृति नहीं देने का विषय हो, इन तमाम मुद्दों को कैसे विपक्ष पूरी मुखरता से सदन में उठाए, इस विषय पर आज की बैठक में चर्चा होगी. आज शाम झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे.

मीडिया से बातचीत करते बीजेपी, झामुमो और कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)

बैठक पर झामुमो का तंज

शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक पर तंज कसते हुए झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि विधानसभा के हर सत्र से पहले या सत्र के दौरान ही भाजपा ऐसी बैठक करती है, जिसमें कोई समाधान नहीं निकलता. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि विधानसभा के हर सत्र के दौरान या उससे पहले हर बार भाजपा और उसके सहयोगी दल इस तरह की बैठक करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट शून्य होता है.