झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक, सत्ताधारी दलों ने कसा तंज
शीतकाली सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी. इसकी अध्यक्षता बाबूलाल मरांडी करेंगे.
Published : December 7, 2025 at 2:25 PM IST
रांची: भाजपा विधायक दल की आज प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी. शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी. हेमंत सरकार के एक साल पूरा होने के बाद उसके कामकाज, जनता से किए चुनावी वादे, युवाओं को रोजगार देने के वादे समेत कई मुद्दे शामिल होंगे.
बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होगी बैठक
रविवार शाम 7 बजे से होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि गिरती विधि व्यवस्था, कोयला लूट, बालू लूट का मुद्दा हो या छात्रवृति नहीं देने का विषय हो, इन तमाम मुद्दों को कैसे विपक्ष पूरी मुखरता से सदन में उठाए, इस विषय पर आज की बैठक में चर्चा होगी. आज शाम झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे.
बैठक पर झामुमो का तंज
शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक पर तंज कसते हुए झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि विधानसभा के हर सत्र से पहले या सत्र के दौरान ही भाजपा ऐसी बैठक करती है, जिसमें कोई समाधान नहीं निकलता. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि विधानसभा के हर सत्र के दौरान या उससे पहले हर बार भाजपा और उसके सहयोगी दल इस तरह की बैठक करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट शून्य होता है.
सत्ताधारी दल के विधायक उठाएंगे मुद्देः कांग्रेस
वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि वोट चोरी करने वाले लोग हमारी सरकार के खिलाफ क्या रणनीति बनाएंगे? झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को भाजपा के विधायक क्या घेरेंगे. उल्टा हम सदन के अंदर भाजपा के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करेंगे.
उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड, झारखंड के हक का केंद्रीय कोल कंपनियों पर बकाया, केंद्रीय योजनाओं के लिए फंड न देने का मामला सहित कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें सत्ताधारी दल के विधायक उठाएंगे और राज्य की जनता को यह बताएंगे कि कैसे केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है.
ये भी पढ़ें: लंबित छात्रवृत्ति और परीक्षा फीस में बढ़ोत्तरी के खिलाफ आइसा का विधानसभा मार्च, रोके जाने पर पुलिस के साथ हुई नोकझोंक
झारखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज, शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में भी जारी रही सियासी बयानबाजी
झारखंड विधानसभा में 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट, संसदीय कार्यमंत्री ने सभा पटल पर रखा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन