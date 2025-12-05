ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों ने बढ़ाई गर्मी

रांचीः झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हुई. सदन की कार्यवाही में भाग लेने आ रहे सदस्यों के लिए आव भाव से साफ पता चल रहा था कि यह सत्र खास होने वाला है. नाम के अनुरूप इस शीतकालीन सत्र का पहला दिन सर्दी का अहसास भले ही करा रहा था मगर सदस्यों के बयानों में छायी गर्माहट यह साफ संकेत दे रही थी कि सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी.

'सवाल-जवाब के लिए तैयार है सरकार'

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सदन के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है. मगर हम यह भी जानना चाहते हैं कि जिस सरना कोड को यहां से पास करने के बाद केंद्र को भेजा गया उसका क्या हुआ. उन्होंने कहा कि यह शीतकालीन सत्र काफी अहम है, जिसमें द्वितीय अनुपूरक के अलावा कई विधेयक भी आएंगे, सदस्यों के द्वारा जो जनहित के मुद्दे लाए जाएंगे उन पर भी चर्चा होगी.

स्टीफन मरांडी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और नीरा यादव के बयान (Etv Bharat)

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पहले एसआईआर फिर जनगणना उसके बाद डिलिमिटेशन होगा. ऐसे में झारखंड के आदिवासी यह जानना चाहता हैं कि यहां से जो सरना धर्म कोड पास करके लोकभवन भेजा गया और केंद्र सरकार उसे लटकाने का काम क्यूं कर रही है, उसका अब तक क्या हुआ. सिर्फ आदिवासी हितों की बात की जाएगी या उन्हें सरना धर्म कोड देकर उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी.

जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने शीतकालीन सत्र को खास बताते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा सदन में किए गए सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और सभी मंत्रियों को समुचित जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

सरकार ने अपने किए गए वादे का किया क्याः नीरा यादव