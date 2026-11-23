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झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र: एक तरफ 15 हजार करोड़ के नुकसान का आरोप, दूसरी तरफ 'घुसपैठियों' पर BJP का पलटवार, सदन में आर-पार की जंग तय

झारखंड विधानसभा ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है. 25 और 26 नवंबर को आहूत होने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे टकराव के पूरे आसार हैं. एक तरफ जहां सत्ताधारी महागठबंधन के प्रमुख दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस ने एमएमडीआर (MMDR) कानून में संशोधन, आर्थिक अधिकारों और एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर भाजपा की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी विधायक दल की बैठक कर सरकार पर जोरदार पलटवार की रणनीति तैयार कर ली है.

सदन में भाजपा को मुद्दों से भटकने नहीं देगा सत्ता पक्ष