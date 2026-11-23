झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र: एक तरफ 15 हजार करोड़ के नुकसान का आरोप, दूसरी तरफ 'घुसपैठियों' पर BJP का पलटवार, सदन में आर-पार की जंग तय
झारखंड विधानसभा के 25-26 नवंबर के विशेष सत्र में MMDR कानून और SIR पर सियासी संग्राम तय है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा और उपेंद्र.
Published : November 23, 2026 at 8:38 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है. 25 और 26 नवंबर को आहूत होने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे टकराव के पूरे आसार हैं. एक तरफ जहां सत्ताधारी महागठबंधन के प्रमुख दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस ने एमएमडीआर (MMDR) कानून में संशोधन, आर्थिक अधिकारों और एसआईआर (SIR) के मुद्दे पर भाजपा की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी विधायक दल की बैठक कर सरकार पर जोरदार पलटवार की रणनीति तैयार कर ली है.
सदन में भाजपा को मुद्दों से भटकने नहीं देगा सत्ता पक्ष
सत्ता पक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए MMDR संशोधन और SIR से झारखंड के हितों को सीधा नुकसान पहुंच रहा है और आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है. झामुमो और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सदन में भाजपा को इन ज्वलंत मुद्दों पर जवाब देना होगा और वे विपक्ष को मुख्य विषयों से भटकने नहीं देंगे.
चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का झामुमो ने लगाया आरोप
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने विशेष सत्र की रूपरेखा पर बात करते हुए कहा कि सदन जिस विषय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, बातचीत पूरी तरह उसी पर केंद्रित रहेगी. उन्होंने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल किया कि आखिर झारखंड भाजपा इस कानून का बचाव क्यों कर रही है? पांडेय ने आरोप लगाया कि झारखंड की जनता के हितों की कीमत पर चंद गुजराती उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.
MMDR कानून से झारखंड को 15 हजार करोड़ के नुकसान का दावा
मनोज पांडेय ने दावा किया कि एमएमडीआर कानून में संशोधन से झारखंड को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का सीधा राजस्व नुकसान होगा. उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि यदि भाजपा में थोड़ी भी नैतिकता बची है, तो उसे राज्य हित में इस कानून का विरोध करना चाहिए और सरकार द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराने में सहयोग देना चाहिए. साथ ही, उन्होंने SIR के मुद्दे पर आशंका जताई कि इसके जरिए भाजपा आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट देने के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करना चाहती है.
कांग्रेस ने SIR को बताया वोटों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'
महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए भाजपा को घेरने का ऐलान किया है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने MMDR बिल में संशोधन के जरिए 15 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य के आर्थिक अधिकारों के मुद्दे पर भाजपा को जवाब देने के लिए मजबूर करेगी. वहीं, एसआईआर (SIR) को एक बड़ी साजिश करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इसके नाम पर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश हो रही है. उन्होंने इसे इन समुदायों के वोटों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' बताते हुए मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही.
भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी पलटवार की रणनीति
सत्ता पक्ष की इस घेराबंदी का जवाब देने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की अहम बैठक हुई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पार्टी के कई विधायक मौजूद रहे. बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने विशेष सत्र बुलाए जाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जब SIR की प्रक्रिया पूरी होने को है, तब ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि MMDR कानून का पूरे देश ने स्वागत किया है, यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसे स्वीकार किया गया है, तो फिर झारखंड में इसका विरोध क्यों हो रहा है? उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दूसरी ओर ये लोग संविधान यात्रा निकालने की नौटंकी कर रहे हैं.
विधानसभा में प्रस्ताव लाना औचित्यहीन: नवीन जायसवाल
भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में MMDR और SIR के विरोध में प्रस्ताव लाने की तैयारी को पूरी तरह औचित्यहीन बताया. उन्होंने कहा कि देश में अब तक नौ बार SIR की प्रक्रिया हो चुकी है और अगले महीने झारखंड में भी यह प्रक्रिया पूरी होकर फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो जाएगा, ऐसे में इसका विरोध करना केवल राजनीति है. चुनाव आयोग के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी भारतीय नागरिक का नाम कट रहा है, तो उसकी सूची आयोग को दी जा सकती है.
घुसपैठियों के नाम बचाने और अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप
नवीन जायसवाल ने कांग्रेस और झामुमो पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से न कटे, इसलिए वे SIR का विरोध कर रहे हैं. इसके अलावा, MMDR कानून पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू है, लेकिन झारखंड की वर्तमान सरकार सेस लगाकर कोयले के दाम बढ़ाने में जुटी है, ताकि राज्य में अवैध खनन को बढ़ावा मिलता रहे. उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा के विशेष सत्र में भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ सरकार के इस रुख का विरोध करेगी. कुल मिलाकर, 25 और 26 नवंबर के इस विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिलेगा.
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