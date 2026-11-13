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विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा-पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जामताड़ा: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि एसआईआर में जो पात्र मतदाता हैं, जो वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट हो रहा है. साथ ही उन्होंने निशा भगत की मौत मामले में भी बयान दिया है.

पात्र लोगों के वोटर लिस्ट से कटे नामः रबीन्द्रनाथ महतो