विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा-पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं
झारखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने सवाल उठाए हैं.
Published : November 13, 2026 at 8:10 PM IST
जामताड़ा: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि एसआईआर में जो पात्र मतदाता हैं, जो वर्षों से मतदान करते आ रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट हो रहा है. साथ ही उन्होंने निशा भगत की मौत मामले में भी बयान दिया है.
पात्र लोगों के वोटर लिस्ट से कटे नामः रबीन्द्रनाथ महतो
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने राज्य में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कई पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं. जिनकी बदौलत विधायक और सांसद चुनाव जीतते आए हैं. उन्होंने कहा कि यह अच्छी परिपाटी नहीं है. योग्य वोटरों के नाम मतदाता सूची ने नहीं कटना चाहिए. इसकी समीक्षा होनी चाहिए.
निशा भगत मौत मामले में दी प्रतिक्रिया
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष और नाला के विधायक रबीन्द्रनाथ महतो ने निशा भगत मौत के मामले में विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के मामले पर कहा कि सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.
"झारखंड का हो रहा चहुंमुखी विकास"
झारखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का चहुंमुखी विकास हो रहा है. उन्होंने बजट को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया. रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि आज झारखंड के प्रत्येक गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. चारों तरफ विकास हो रहा है. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस क्रम में जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाया जएगा.
आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो मिहिजाम में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बातें कही.
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