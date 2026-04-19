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झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो पहुंचे देवघर, बाबा धाम में की पूजा अर्चना

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविवार को देवघर पहुंचे. यहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की.

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शिवलिंग पर जल चढ़ाते विधानसभा अध्यक्ष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 10:32 AM IST

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देवघर: झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो रविवार सुबह 8 बजे बाबा धाम मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने अपने परिवार के साथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की. मंदिर पहुंचने के बाद वीआईपी गेट से वह मंदिर परिसर में प्रवेश किए और पुरोहितों ने उन्हें संकल्प कराया.

संकल्प करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच गर्भ गृह पहुंचे. जहां पर सरदार पांडा ने विधानसभा अध्यक्ष को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराया. विधानसभा अध्यक्ष के पूजा करने के दौरान कुछ देर के लिए आम लोगों को गर्भ गृह में प्रवेश करने से रोक दिया गया था. सुबह से मंदिर में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे. विधानसभा अध्यक्ष के साथ देवघर के स्थानीय कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे.

जानकारी देते झारखंड विधानसभा अध्यक्ष (Etv Bharat)

पूजा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की लालसा प्रत्येक भक्त को होती है. उन्हें भी भगवान भोलेनाथ के बैद्यनाथ रूप को देखने की इच्छा थी और भगवान के आशीर्वाद से आज उनकी इच्छा पूरी हुई. उन्होंने कहा कि राज्य का एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने राज्य की जनता के बेहतर भविष्य की कामना की और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया.

विधानसभा अध्यक्ष के पूजा के दौरान आम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा लेकिन जिला प्रशासन के बेहतर इंतजाम की वजह से रूट लाइन में लंबी भीड़ नहीं देखने को मिली. मंदिर में पूजा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए और फिर वहां से थोड़ी देर बाद अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गए.

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