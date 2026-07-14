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राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 69वां सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में होगा आयोजन, स्पीकर रबीन्द्र नाथ महतो सहित कई होंगे शामिल

रांचीः राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 69वाँ सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित होगा. 13 से 19 सितंबर 2026 तक होनेवाले इस सम्मेलन में झारखंड से भी स्पीकर रबीन्द्र नाथ महतो के नेतृत्व में टीम जाएगी.

इस सम्मेलन को लेकर आज मंगलवार को झारखंड विधानसभा में बैठक हुई. स्पीकर रबीन्द्र नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा की कार्यकारिणी समिति की इस बैठक में राज्य से आगामी 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई.

इस अवसर पर विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि 13 से 19 सितंबर 2026 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 69वां सम्मेलन केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा. उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का आधिकारिक विषय “Strengthening International Law and Parliamentary Democracy in a Changing Global Order: The Commonwealth's Leadership” निर्धारित किया गया है. इस विषय के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र, विधि के शासन, संवैधानिक मूल्यों तथा वैश्विक सहयोग से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

कार्यकारिणी समिति की बैठक में विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक दशरथ गागराई, विधायक प्रकाश राम, विधायक डॉ. नीरा यादव और विधायक ममता देवी मौजूद रहे. इसके अतिरिक्त झारखंड विधानसभा सचिवालय के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार एवं अन्य पदाधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे.

68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस ब्रिजटाउन में हुआ था