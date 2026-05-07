झारखंड विधानसभा जल्द होगी पेपरलेस, नेशनल ई-विधान के क्रियान्वयन पर दी गई जानकारी
झारखंड विधानसभा जल्द पेपरलेस होने जा रही है. NeVA के जरिए विधानसभा में सभी काम डिजिटल तरीके से किए जाएंगे.
Published : May 7, 2026 at 11:11 AM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा में नेशनल ई-विधान और राज्य विधानसभा से जुड़े संवैधानिक नियमों को लागू करने को लेकर एक वर्कशॉप हुई. विधानसभा सचिवालय के लेजिस्लेटिव रिसर्च, रेफरेंस और ट्रेनिंग सेल द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप को स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने संबोधित किया.
दो सत्रों में आयोजित इस कार्यशाला के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं. वरीय पदाधिकारियों को कार्य करने के अनुभवों के साथ जो सीखने का मौका मिला है, उसका लाभ अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए.
वर्कशॉप से पढ़ाई के साथ-साथ ज्ञान भी मिलता है
उन्होंने कहा कि ऑफिस में काम करते हुए पढ़ाई का मौका कम मिलता है, लेकिन इस तरह की वर्कशॉप आयोजित करने से पढ़ाई के साथ-साथ ज्ञान भी हासिल करने का मौका मिलता है. अगर हम सीखना चाहते हैं और अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें पढ़ाई के अलावा ज्ञान पाने और प्रैक्टिस पर भी उतना ही ध्यान देना होगा.
अपडेट रहने की आवश्यकता हैः रवींद्रनाथ महतो
उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा के अधिकारी माननीय सदस्यों को उनके कार्यों में सहयोग करते हैं. ऐसे में उन्हें विधायी विषयों से अपडेट रहने की आवश्यकता है. विधायी व्यवस्थाएं और संस्थाएं यदि ठीक से कार्य करेंगी तो कार्यपालिका को और अधिक जवाबदेह होना पड़ेगा. इसलिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था में भी विधानसभा सचिवालय को कार्यपालिका से हटकर स्वायत्तता दी गई है.
विधानसभा मानसून सत्र से पहले नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के जरिए सेशन चलाने की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि हम पेपरलेस विधानसभा की तरफ बढ़ सकें. वर्कशॉप में, अंडर सेक्रेटरी राव दीपेंद्र कुमार यादव ने झारखंड विधानसभा में NeVa (नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन) को लागू करने और राज्य विधानसभा से जुड़े संवैधानिक नियमों पर बात की.
वहीं, विधानसभा स्पीकर के स्पेशल ऑफिसर विवेक कुमार और असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर कृष्ण कुमार सिंह ने विधानसभा के कामकाज के तरीके एवं नियमों और इसके कुछ अनछुए पहलुओं पर अपनी प्रेजेंटेशन दी. वर्कशॉप को विधानसभा के सेक्रेटरी इंचार्ज रंजीत कुमार ने भी संबोधित किया.
क्या है नेशनल ई-विधानसभा
नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) भारत सरकार की 'डिजिटल इंडिया' के तहत एक मिशन मोड परियोजना है, जो देश के सभी विधानसभाओं को पेपरलेस और डिजिटल बनाती है. 'एक राष्ट्र-एक एप्लीकेशन' के तहत यह एम. नेवा (m-NeVA) ऐप के माध्यम से विधायी कार्य, प्रश्न, और दस्तावेज सदन के सदस्यों को टैबलेट पर उपलब्ध कराती है. झारखंड इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है और इसके लिए सारे उपकरण लगने के बाद समय-समय पर इसके कामकाज को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
कागजी कार्रवाई होगी खत्म
यह NIC Cloud (MeghRaj) पर चलने वाला एक वर्क-फ्लो सिस्टम है जिसके जरिए सदन की कार्यवाही, प्रश्नों के उत्तर, और विधायी कार्य m-NeVA मोबाइल ऐप और टैबलेट के माध्यम से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. इसकी शुरुआत होने के बाद कागजी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, जिसके जरिए पारदर्शिता, दक्षता और समय की बचत होगी.
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