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सादगी से मनेगा झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस, नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, 20 नवंबर को उत्कृष्ट विधायक का चयन

झारखंड विधानसभा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड विधानसभा अपनी स्थापना की 26वीं वर्षगांठ इस बार सादगीपूर्ण तरीके से मनाएगी. आगामी 22 नवंबर 2026 को विधानसभा परिसर में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने समारोह को सादगी के साथ आयोजित करने का निर्देश दिया है. इसके तहत इस बार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाएगी. हालांकि, सुबह का सम्मान समारोह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा.

20 नवंबर को होगा उत्कृष्ट विधायक का चयन