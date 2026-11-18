सादगी से मनेगा झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस, नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, 20 नवंबर को उत्कृष्ट विधायक का चयन
झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस सादगी से मनाया जाएगा. इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : November 18, 2026 at 8:57 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा अपनी स्थापना की 26वीं वर्षगांठ इस बार सादगीपूर्ण तरीके से मनाएगी. आगामी 22 नवंबर 2026 को विधानसभा परिसर में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने समारोह को सादगी के साथ आयोजित करने का निर्देश दिया है. इसके तहत इस बार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाएगी. हालांकि, सुबह का सम्मान समारोह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा.
20 नवंबर को होगा उत्कृष्ट विधायक का चयन
विधानसभा स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर दिए जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति का गठन किया गया है. समिति की महत्वपूर्ण बैठक 20 नवंबर 2026 को दोपहर 12:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय, 03 कांके रोड, रांची में आयोजित होगी. इस बैठक में षष्ठम झारखंड विधानसभा के एक विधायक का वर्ष 2026 के लिए भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा. इसके अलावा विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों का भी चयन किया जाएगा, जिन्हें स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.
चयन समिति में पक्ष-विपक्ष के दिग्गज शामिल
विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो सभापति होंगे. समिति में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक स्टीफन मरांडी, विधायक रामचंद्र सिंह और विधायक सुरेश पासवान को सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार को भी समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार समिति के सदस्य सचिव होंगे.
समारोह में शामिल होने के लिए सीएम आमंत्रित
समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे. बुधवार को झारखंड मंत्रालय में विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें 22 नवंबर को आयोजित होने वाले 26वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया. मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए समारोह के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं.
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती समारोह के अवसर पर वर्ष 2025 का भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा को दिया गया था. विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने उनके नाम का चयन किया था.22 नवंबर 2025 को आयोजित रजत जयंती समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने उन्हें सम्मानित किया था.
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