झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस इस बार होगा खास, रजत जयंती समारोह को राज्यपाल करेंगे संबोधित

रांची: झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस इस बार खास होगा. 22 नवंबर 2000 को गठित यह विधानसभा अपना रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है. 25 वर्षों के इस सफर को यादगार और खास बनाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. विधानसभा परिसर में 22 नवंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा. जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे.

दो सत्रों में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन

दो सत्रों में होने वाले इस भव्य आयोजन में जहां राज्य के विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जायेगा. वहीं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड के कलाकारों द्वारा धमाकेदार प्रस्तुति भी होगी. यह कार्यक्रम विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा. मुख्य कार्यक्रम स्थल से लेकर आगंतुकों के स्वागत के लिए बने स्थल को भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है.

कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते स्पीकर (ईटीवी भारत)

मंगलवार को स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे तैयारी का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन बेहद खास होने वाला है. इस मौके पर सभी वर्तमान एवं पूर्व विधायक चाहे वो बिहार के समय के ही क्यों ना हो, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और उन्हें सम्मानित किया जायेगा.



हास्य कवि दिनेश बावरा और कुमार राठौर सांस्कृतिक कार्यक्रम के होंगे आकर्षण