झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस इस बार होगा खास, रजत जयंती समारोह को राज्यपाल करेंगे संबोधित
झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस का इस बार दो सत्रों में आयोजन किया जाएगा. समारोह में राज्यपाल समेत दिग्गज कलाकार शामिल होंगे.
Published : November 18, 2025 at 5:34 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस इस बार खास होगा. 22 नवंबर 2000 को गठित यह विधानसभा अपना रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है. 25 वर्षों के इस सफर को यादगार और खास बनाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. विधानसभा परिसर में 22 नवंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा. जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे.
दो सत्रों में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन
दो सत्रों में होने वाले इस भव्य आयोजन में जहां राज्य के विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जायेगा. वहीं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड के कलाकारों द्वारा धमाकेदार प्रस्तुति भी होगी. यह कार्यक्रम विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा. मुख्य कार्यक्रम स्थल से लेकर आगंतुकों के स्वागत के लिए बने स्थल को भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है.
मंगलवार को स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे तैयारी का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन बेहद खास होने वाला है. इस मौके पर सभी वर्तमान एवं पूर्व विधायक चाहे वो बिहार के समय के ही क्यों ना हो, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और उन्हें सम्मानित किया जायेगा.
हास्य कवि दिनेश बावरा और कुमार राठौर सांस्कृतिक कार्यक्रम के होंगे आकर्षण
रजत जयंती के मौके पर जहां विधानसभा परिसर दुल्हन की तरह सजा दिखेगा, वहीं इस मौके पर होने वाले समारोह को दो सत्रों में बांटा गया है. पहला सत्र सम्मान का सत्र होगा. जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में राज्य का नाम रोशन करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही शहीदों के आश्रितों को भी आदर और सम्मान के साथ मंच पर बुलाया जाएगा. क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और तीरंदाजी में नवंबर 2023 से अब तक मेडल जीतने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा.
राज्यपाल के हाथों दिया जाएगा 'उत्कृष्ट विधायक' सम्मान
इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों ‘उत्कृष्ट विधायक’ का सम्मान दिया जायेगा, जबकि मुख्यमंत्री के हाथों से विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित करेंगे. इसके लिए विशेष चयन समिति का गठन भी कर दिया गया है. वहीं दूसरा सत्र रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के रुप में होगा. कार्यक्रम के दिन शाम होते ही विधानसभा प्रांगण संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम से रोशन हो उठेगा. इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गायक रूप कुमार राठौर स्टेज पर परफॉर्म करेंगे. साथ ही हास्य कवि दिनेश बावरा अपने अंदाज से दर्शकों को मनोरंजन करेंगे.
