झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल का संदेश, 2050 तक झारखंड को देश का नंबर-1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखें
झारखंड विधानसभा की 26वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल ने विधायक निरल पूर्ति को भगवान बिरसा मुंडा सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से सम्मानित किया. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 22, 2026 at 7:40 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा की 26वीं वर्षगांठ आज रविवार को विधानसभा में सादगी पूर्वक मनाया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिरकत की. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए. स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में जहां झामुमो विधायक निरल पूर्ति को भगवान बिरसा मुंडा सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया तो विधानसभा के पदाधिकारियों-कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया.
स्थापना दिवस समारोह में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया. आयोजन की खासियत यह रही कि आज के कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में पूर्व विधायकों को भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया.
कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विकास के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकसभा-विधानसभा को जाति, धर्म और ऊंच-नीच से ऊपर बताते हुए इसे लोकतंत्र का मंदिर करार दिया. उन्होंने कहा कि 26 वर्षों में राज्य ने बहुत विकास किया है और जो भी अधूरे लक्ष्य हैं उसे पूरा करने की दिशा में प्रयास जारी रहेगा. झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में राज्य के विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी को लेकर अहम संदेश दिए गए. वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हुए कहा कि यहां जाति, धर्म, अमीरी-गरीबी और ऊंच-नीच का कोई भेद नहीं होना चाहिए. यह ऐसा मंच है, जहां से राज्य और समाज को दिशा मिलती है.
समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी अपने विचार रखे. वक्ताओं ने अलग-अलग शब्दों में झारखंड आंदोलन के संघर्ष, राज्य गठन के उद्देश्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा की भूमिका को रेखांकित किया. कार्यक्रम के दौरान विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान और विधानसभा की व्याकरण पुस्तक का विमोचन भी किया गया.
2050 तक झारखंड को नंबर-1 बनाने का लक्ष्य: राज्यपाल
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि झारखंड का गठन लंबे संघर्ष, जन आकांक्षाओं और अनेक लोगों के त्याग का परिणाम है. राज्य का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था. उस ऐतिहासिक प्रक्रिया के वे स्वयं भी साक्षी रहे हैं. उस समय वे केंद्र सरकार में मंत्री और सांसद थे. उन्होंने कहा कि राज्य गठन आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत थी. अब जरूरत है कि झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक विविधता और मानवीय संसाधनों का उपयोग कर विकास के नए मानक स्थापित करे.
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड को भी वर्ष 2050 तक देश का नंबर-1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए. विकास का मतलब केवल आर्थिक आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि हर नागरिक को सम्मान, अवसर और बेहतर जीवन देना है. विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. इसके लिए सरकार, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और आम लोगों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है. उन्होंने विधानसभा को लोकतंत्र का पावन मंदिर बताते हुए कहा कि यहां होने वाली चर्चा और उठाए जाने वाले सवालों का असर लाखों लोगों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए सदन में जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों को याद दिलाई जिम्मेदारी
राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों को यह भी याद दिलाया कि जनता ने उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी सौंपकर सदन तक पहुंचाया है. जनता की ओर से आने वाले पत्रों और शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए. जनप्रतिनिधियों को इन पर कार्रवाई कर लोगों को जवाब भी देना चाहिए. उन्होंने संसद और विधानसभाओं में सदस्यों की उपस्थिति व चर्चा में घटती भागीदारी पर चिंता जताई. पूर्व कांग्रेस सांसद एनजी रंगा का उदाहरण देते हुए कहा कि वे पूरे सत्र में सदन में बैठते थे और विषयों की गहरी जानकारी रखते थे.
विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर: हेमंत सोरेन
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है. यह जाति, धर्म, अमीरी-गरीबी और ऊंच-नीच के भेदभाव से ऊपर मानवता का मंदिर है. यहां लिए जाने वाले फैसले राज्य की दिशा तय करते हैं. इसलिए इस संस्था की गरिमा और जिम्मेदारी को समझना जरूरी है. उन्होंने कहा कि झारखंड का निर्माण आंदोलनकारियों के खून-पसीने और लंबे संघर्ष से हुआ है. राज्य के लोगों ने जल, जंगल, जमीन और अपनी पहचान की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी हैं. अब उन सपनों को पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच-छह वर्षों में राज्य ने शिक्षा, महिला सशक्तीकरण समेत कई क्षेत्रों में नई दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया है. हालांकि, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. कई क्षेत्रों में सुधार और बड़े बदलाव की जरूरत है. उन्होंने स्वीकार किया कि चुनौतियों के कारण कुछ लक्ष्य अपेक्षित स्तर पर हासिल नहीं हो सके हैं. सरकार कमियों को दूर करने और अगले स्थापना दिवस तक बेहतर परिणाम देने के प्रयास में जुटी रहेगी.
हेमंत सोरेन ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए राज्य गठन के समय और वर्तमान के बीच आए बदलावों की ओर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि हर पांच साल में होने वाला चुनाव जनप्रतिनिधियों के कामकाज का जनता की ओर से लिया जाने वाला परीक्षण है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए.
जनता की आवाज दबनी नहीं चाहिए: बाबूलाल मरांडी
वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र की गाड़ी सरकार और विपक्ष, दोनों पहियों से चलती है. विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं और सरकार की कमियों को सामने लाना भी है. सरकार को विपक्ष की मांगों और आम लोगों की शिकायतों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई बार जनता की आवाज दब जाती है या उसकी बात सुनी नहीं जाती. ऐसे में सरकार को ऐसी प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसके जरिए लोग सोशल मीडिया, ई-मेल, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और उन पर समयबद्ध कार्रवाई हो.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है. झारखंड को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, राज्य गठन के 50 वर्ष पूरे होने से पहले यानी 2050 तक झारखंड को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम होना चाहिए. इसके लिए सरकार को विपक्ष के सुझावों और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
शिबू सोरेन की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की जरूरत: राधाकृष्ण किशोर
राज्य के ऊर्जा सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड गठन के पीछे शिबू सोरेन की परिकल्पना और कांग्रेस नेतृत्व के योगदान का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी समेत कई नेताओं की भूमिका भी राज्य गठन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रही. अलग राज्य बनाने का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सीमाएं बदलना नहीं था, बल्कि झारखंड की अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपना बजट और विकास की प्राथमिकताएं तय करना था. प्राकृतिक और वन संपदा से समृद्ध राज्य को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाना इस आंदोलन की मूल भावना थी.
वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बताया. उन्होंने दावा किया कि नीति आयोग ने भी राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सराहा है. अपने 45 वर्षों के संसदीय अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बजट में पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका, दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा.
सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम:स्पीकर
वहीं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड का निर्माण जल, जंगल, जमीन, अस्मिता, अधिकार और सम्मान के लिए पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है. भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, तिलका मांझी, नीलांबर-पीतांबर, पंडित गणपत राय, शेख भिखारी, जयपाल सिंह मुंडा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसे महान व्यक्तित्वों के संघर्ष और योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा उन सपनों की संवैधानिक अभिव्यक्ति है. उन्होंने कहा कि विधानसभा केवल कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज शासन तक पहुंचाने का माध्यम है.
उन्होंने कहा कि सदन की उपलब्धि केवल बैठकों या पारित विधेयकों की संख्या से नहीं मापी जा सकती. अध्यक्ष ने बताया कि पांचवीं विधानसभा के कार्यकाल 2020 से 2024 के बीच 118 बैठकें हुईं, यानी औसतन करीब 24 बैठकें प्रतिवर्ष. वर्ष 2025 में विधानसभा की कार्यवाही 31 दिन चली, जो राष्ट्रीय औसत से सात दिन अधिक थी. उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष को लोकतंत्र के दो अनिवार्य स्तंभ बताते हुए कहा कि स्वस्थ बहस, असहमति और एक-दूसरे के प्रति सम्मान संसदीय व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं.
जनता के प्रति बढ़ गई जिम्मेदारीः निरल पूर्ति
वहीं उत्कृष्ट विधायक का सम्मान पाने वाले निरल पूर्ति ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान पाने के बाद उनकी जिम्मेवारी काफी बढ़ गई है. उनकी कोशिश होगी कि क्षेत्र की जनता की आवाज उनके हित के लिए मजबूती से सदन में उठाएं और समस्याओं का समाधान कराएं.
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