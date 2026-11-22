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झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल का संदेश, 2050 तक झारखंड को देश का नंबर-1 राज्य बनाने का लक्ष्य रखें

झारखंड विधानसभा की 26वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, सीएम व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड विधानसभा की 26वीं वर्षगांठ आज रविवार को विधानसभा में सादगी पूर्वक मनाया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिरकत की. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए. स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में जहां झामुमो विधायक निरल पूर्ति को भगवान बिरसा मुंडा सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया तो विधानसभा के पदाधिकारियों-कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया.

स्थापना दिवस समारोह में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया. आयोजन की खासियत यह रही कि आज के कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में पूर्व विधायकों को भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया.