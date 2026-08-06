झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, पहले दिन हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई. जिसमें वाद विवाद के लिए समय एक-दो घंटे बढ़ाने का फैसला हुआ.
Published : August 6, 2026 at 3:43 PM IST
रांची : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया. पहले दिन संक्षिप्त कार्य अवधि होने के बाद विधानसभाध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो के कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर मौजूद थे. कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मानसून सत्र के कार्य अवधि संक्षिप्त होने के कारण राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर यदि आवश्यकता पड़ी तो वाद विवाद का समय एक-दो घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि कल सदन में पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिस पर 2 घंटे का वाद विवाद का समय निर्धारित है. मानसून सत्र संक्षिप्त कार्य अवधि का है, ऐसे में किसानों के मुद्दे या छात्रों का मामला सहित राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर यदि आवश्यकता पड़ी तो सदन की कार्य अवधि एक-दो घंटे के लिए बढ़ाई जा सकती है, इस पर सहमति बनी है.
चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट कल होगा पेश
सरकार की ओर से मानसून सत्र के दूसरे दिन चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर कल यानी 7 अगस्त को रखा जाएगा. अनुपूरक बजट पर सदन में वाद-विवाद के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है. आठ और नौ अगस्त को शनिवार और रविवार की वजह से अवकाश रहेगा. वहीं 10 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल तथा दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद के बाद संबंधित विनियोग विधेयक सदन से पारित कराया जाएगा.
11 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल तथा दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे और सत्र के अंतिम दिन 12 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल तथा दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे तथा गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे.
यह भी पढ़ें:
आज से झारखंड मानसून सत्र शुरू, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन की रणनीतिक बैठक
मानसून सत्र में मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच का देंगे दबाव, जेपीएससी मुद्दे पर एनडीए का ऐलान
6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, पांच कार्य दिवस, छात्रों का आंदोलन और सुखाड़ पर विशेष चर्चा की मांग