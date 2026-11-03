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राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन में झारखंड की अंजली ने जीता स्वर्ण पदक, हासिल किया सत्र का पहला गोल्ड

स्वर्ण पदक के साथ अंजली कुमारी समेत अन्य ( ETV Bharat )

रांचीः राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है. नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 70वीं SGFI राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में झारखंड की अंजली कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया.

अंडर-19 बालिका वर्ग के 63 किलोग्राम भारवर्ग में अंजली ने कुल 166 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया. यह 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के इस सत्र में झारखंड का पहला स्वर्ण पदक है. 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में अंजली ने स्नैच में 74 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 92 किलोग्राम वजन उठाया.