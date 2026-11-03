राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन में झारखंड की अंजली ने जीता स्वर्ण पदक, हासिल किया सत्र का पहला गोल्ड
दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन में झारखंड की अंजली कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 7:02 PM IST
रांचीः राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है. नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 70वीं SGFI राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में झारखंड की अंजली कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया.
अंडर-19 बालिका वर्ग के 63 किलोग्राम भारवर्ग में अंजली ने कुल 166 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया. यह 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के इस सत्र में झारखंड का पहला स्वर्ण पदक है. 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में अंजली ने स्नैच में 74 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 92 किलोग्राम वजन उठाया.
इन दोनों स्पर्धाओं में उनके प्रदर्शन का कुल योग 166 किलोग्राम रहा. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने पंजाब की खिलाड़ी को छह किलोग्राम और महाराष्ट्र की खिलाड़ी को आठ किलोग्राम के अंतर से पीछे छोड़ दिया. कड़े मुकाबले के बीच अंजली ने अपनी ताकत और तकनीक का शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया.
अंजली की इस उपलब्धि के साथ ही राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में झारखंड के पदकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. अब तक राज्य के खिलाड़ी एक स्वर्ण, एक रजत और पांच कांस्य पदक जीत चुके हैं. खास बात यह है कि इस सत्र का पहला स्वर्ण भी भारोत्तोलन में ही आया है. इससे पहले राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में रजत और कांस्य पदक जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी.
इस प्रतियोगिता में झारखंड की भारोत्तोलन टीम ने कोच और मैनेजर के रूप में प्रतिनियुक्त श्वेता निशा कुमारी, रणजीत मिश्रा और अनुपमा कुमारी के नेतृत्व में हिस्सा लिया. टीम के इस प्रदर्शन से राज्य के स्कूली खेलों को लेकर भी उत्साह बढ़ा है.
अंजली कुमारी की सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग समेत खेल प्रभाग के सदस्यों ने बधाई दी है. अंजली की जीत को राज्य के स्कूली खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है.
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