बिहार चुनाव को लेकर पलामू में हाई अलर्ट, झारखंड-बिहार बॉर्डर सील
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू से सटे इंटरस्टेट बॉर्डर को सील कर दिया है. साथ ही प्रशासन अलर्ट पर है.
Published : November 10, 2025 at 7:26 PM IST
पलामूः बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के वोटिंग को लेकर झारखंड से सटे हुए सीमावर्ती इलाके को सील कर दिया गया है. झारखंड के पलामू का इलाका बिहार के गया औरंगाबाद एवं रोहतास से सटा हुआ है. 11 नवंबर को पलामू से सटे हुए इलाकों में वोटिंग होनी है.
इसको लेकर पलामू के हरिहरगंज, हुसैनाबाद, मनातू, नौडीहा बाजार और पिपरा के इलाके में इंटरस्टेट बॉर्डर बनाया गया है. इन इलाकों में इंटरस्टेट सीमा को सील कर दिया गया है जबकि नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है.
नक्सलियों के खिलाफ अभियान में झारखंड और बिहार के पुलिस बल शामिल हैं. नेशनल हाईवे और स्टेटहाईवे से गुजरने वाली सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है. सीमावर्ती इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है जबकि निगरानी को बढ़ाया गया है. अवैध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है.
इंटरस्टेट बॉर्डर पर पुलिस के अभियान अभियान में वाहनों, यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि अवैध शराब, नकद राशि, हथियार या अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की आवाजाही को पकड़ा जा सके एवं रोक लगाई जा सके. इसको लेकर एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि इंटरस्टेट बॉर्डर को सील किया गया है और कार्रवाई की जा रही है. बॉर्डर पर से गुजरने वाले यात्रियों पर भी नजर रखी जा रही है एवं वाहनों की जांच की जा रही है.
