कौन है माओवादी ठेगन मियां, जिसे ढूंढ रही है झारखंड और बिहार पुलिस!

भाकपा माओवादी कमांडर ठेगन मियां की तलाश में झारखंड और बिहार की पुलिस लगी हुई है.

Jharkhand and Bihar Police searching for CPI Maoist commander Thegan Mian
सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 20, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
पलामूः प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ते में ऑटोमेटिक हथियार लेकर चलने वाले कमांडर ठेगन मियां की झारखंड एवं बिहार की पुलिस तलाश कर रही है. ठेगन मियां पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के घंघरी के इलाके का रहने वाला है.

झारखंड बिहार सीमा पर बचे हुए तीन टॉप कमांडर में से ठेगन मियां एक है. झारखंड एवं बिहार की पुलिस के रिकॉर्ड में ठेगन पर कई बड़े हमले में शामिल रहने का आरोप है. 15 लाख के इनामी माओवादी नितेश यादव के दस्ते में कमांडर है. पलामू पुलिस के रिकॉर्ड में ठेगन पर पलामू में आधा दर्जन से अधिक नक्सल हमले को अंजाम देने का आरोप है. ठेगन पर पलामू पुलिस इनाम घोषित करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है.

Jharkhand and Bihar Police searching for CPI Maoist commander Thegan Mian
सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन (ETV Bharat)

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि नक्सलियों से लगातार आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही है और अभियान चलाया जा रहा है. माओवादी ठेगन मियां के खिलाफ इनाम घोषित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

2018 के बाद माओवादी दस्ता में शामिल हुआ था ठेगन मियां

पलामू में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ते में 2018 के बाद ठेगन मियां शामिल हुआ था. पहली बार पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में महूदंड रोड में आगजनी की घटना के बाद ठेगन मियां का नाम सामने आया था. उससे पहले भी वह पुलिस के साथ हुए कई मुठभेड़ में शामिल रहा था. साल 2025 में पुलिस एवं माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एरिया कमांडर तुलसी भुईयां मारा गया था. इस मुठभेड़ में भी नक्सली ठेगन मियां शामिल था.

