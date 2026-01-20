ETV Bharat / state

कौन है माओवादी ठेगन मियां, जिसे ढूंढ रही है झारखंड और बिहार पुलिस!

पलामूः प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ते में ऑटोमेटिक हथियार लेकर चलने वाले कमांडर ठेगन मियां की झारखंड एवं बिहार की पुलिस तलाश कर रही है. ठेगन मियां पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के घंघरी के इलाके का रहने वाला है.

झारखंड बिहार सीमा पर बचे हुए तीन टॉप कमांडर में से ठेगन मियां एक है. झारखंड एवं बिहार की पुलिस के रिकॉर्ड में ठेगन पर कई बड़े हमले में शामिल रहने का आरोप है. 15 लाख के इनामी माओवादी नितेश यादव के दस्ते में कमांडर है. पलामू पुलिस के रिकॉर्ड में ठेगन पर पलामू में आधा दर्जन से अधिक नक्सल हमले को अंजाम देने का आरोप है. ठेगन पर पलामू पुलिस इनाम घोषित करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है.

सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन (ETV Bharat)

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि नक्सलियों से लगातार आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही है और अभियान चलाया जा रहा है. माओवादी ठेगन मियां के खिलाफ इनाम घोषित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.