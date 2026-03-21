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इनामी नक्सली कमांडर की तलाश में झारखंड-बिहार की पुलिस, बच निकला था नितेश यादव!

पलामूः 100 से भी अधिक नक्सल हमले को अंजाम देने वाले 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर नितेश यादव को झारखंड एवं बिहार की पुलिस तलाश रही है. झारखंड की पलामू, बिहार की गया एवं औरंगाबाद की पुलिस नितेश की तलाश में कई सर्च अभियान भी चलाया है.

झारखंड और बिहार में नितेश यादव मोस्ट वांटेड है और सीमावर्ती इलाके में सक्रिय एकमात्र सबसे बड़ा कमांडर है. नितेश यादव बिहार के गया के डुमरिया थाना क्षेत्र के तरवाडीह का रहने वाला है. केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सल को खत्म करने की डेड लाइन तय किया है. झारखंड बिहार सीमा सीमावर्ती इलाके में नितेश यादव के नेतृत्व में ही एकमात्र दस्त सक्रिय है. नितेश यादव के दस्ते में 10 लाख के इनामी संजय यादव उर्फ संजय गोदराम भी शामिल है.

पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद नितेश यादव लगातार बदल रहा है ठिकाना

मई 2025 में पलामू का हुसैनाबाद एवं पांडु के सीमावर्ती इलाके में पुलिस एवं माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में नितेश यादव बच निकला था जबकि एरिया कमांडर तुलसी भुइयां मारा गया था. इस मुठभेड़ के बाद नितेश यादव लगातार अपना ठिकाने बदल रहा है. कभी वह झारखंड तो कभी वह बिहार के इलाके में अपने ठिकाने को बदल रहा है. हाल के दिनों में नितेश यादव को टारगेट कर झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाके में बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया था.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है एवं कमांडो को भी लगाया गया है. पुलिस नितेश यादव समेत अन्य कमांडरों से लगातार आत्मसमर्पण की अपील भी कर रही है. पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही है.

100 से अधिक नक्सल हमले का आरोपी है नितेश, एनआईए भी कर रही है जांच

नक्सली कमांडर नितेश यादव झारखंड बिहार में 100 से भी अधिक नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोपी है. नितेश यादव पर एनआईए भी जांच कर रही है और नितेश एनआईए का भी वांटेड है. नितेश यादव माओवादियों का मध्यजोन का सबसे बड़ा कमांडर है. 2008-09 से 2025 के बीच कई बड़े मुठभेड़ में नितेश यादव शामिल रहा है. 2013 में पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया में टीएसपीसी के 15 कमांडर मारे गए थे इस घटना का नितेश मुख्य आरोपी है.