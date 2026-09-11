ETV Bharat / state

SPECIAL: माओवादी नितेश यादव के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई संयुक्त टास्क फोर्स, पनाहगार भी पुलिस के रडार पर

पलामूः झारखंड-बिहार और एनआईए के मोस्टवांटेड माओवादी नितेश यादव के दस्ते के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टीम बनाई गई है. इस टीम में बिहार और झारखंड के स्पेशल फोर्स शामिल हैं. स्पेशल फोर्स को बिहार-झारखंड के सीमावर्ती इलाके में तैनात किया गया है. स्पेशल टीम में केंद्रीय रिजर्व बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स, झारखंड जगुआर, आईआरबी जैप व जिला बल को शामिल किया गया है.

दरअसल, पूरे झारखंड-बिहार में नितेश यादव के नेतृत्व में ही माओवादियों का सबसे बड़ा दस्ता सक्रिय है. नितेश यादव पर झारखंड की सरकार ने 15 लाख, जबकि बिहार की सरकार ने तीन लाख रुपये का इनाम रखा है.

डीआईजी किशोर कौशल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नितेश यादव की तलाश एनआईए भी कर रही गई. नितेश यादव बिहार के गया के तरवाडीह गांव का रहने वाला है. पिछले डेढ़ दशक से नितेश यादव बिहार और झारखंड की पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है. नितेश यादव के दस्ते में 10 लाख के इनामी माओवादी संजय गोदराम उर्फ संजय यादव और ठेगन मियां शामिल है. नितेश यादव का दस्ता झारखंड में पलामू, चतरा और बिहार के गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है. यह इलाका माओवादियों के मध्य जोन का हिस्सा है.

एक दर्जन से अधिक गांव में नितेश को मिल रही पनाह!

नितेश यादव के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस व सुरक्षा बलों को कई चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है. पुलिस व सुरक्षाबलों ने एक दर्जन से अधिक गांवों को चिन्हित किया है. यह गांव झारखंड के पलामू, चतरा और बिहार के गया, औरंगाबाद के इलाके में स्थित हैं. नितेश यादव को सबसे अधिक पलामू के हुसैनाबाद की महूदंड पंचायत के इलाके में पनाह मिल रही है. नितेश यादव पिछले कई वर्षों से इसी इलाके को अपना ठिकाना बना रखा है.

पलामू के गोरीऔटा, अंधारीबाग, केमो प्रतापपुर, जबकि बिहार की तरफ से कोठिला कुल्हिया, मनातू, लंगूराही और छकरबंधा से सटे हुए गांव में नितेश यादव के दस्ते को पनाह मिल रही है. पुलिस ने 25 से अधिक नामों को चिन्हित किया है जो नितेश यादव के दस्ते को हर तरह से मदद कर रहे हैं. यह लोग नितेश यादव के लिए लेवी वसूल रहे हैं और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कर रहे हैं. पुलिस के द्वारा तैयार सूची में कई सफेदपोश और कारोबारी भी शामिल हैं.

पनाह देने वाले गांव नक्सल गतिविधि के लिए चर्चित

जिन गांवों में नितेश यादव को पनाह मिल रही है वह गांव और उस इलाके के जंगली क्षेत्र दशकों से नक्सली गतिविधि के लिए चर्चित रहे हैं. पलामू की महूदंड पंचायत के इलाके में 2015 के बाद से नितेश यादव और सुरक्षाबलों के बीच चार से अधिक बार मुठभेड़ हुई है. जबकि नितेश यादव के दस्ते ने कई हिंसक घटनाओं को अंजाम भी दिया है. सितंबर 2025 में महूदंड से सटे हुए इलाके में ही नितेश यादव और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में माओवादियों के एरिया कमांडर तुलसी यादव मारा गया था, जबकि नितेश यादव बच निकला था.

2013 में महूदंड के इलाके से निकल कर नितेश यादव के दस्ते ने पलामू के बिश्रामपुर के कौड़िया के इलाके में 15 टीएसपीसी कमांडरों की हत्या कर दी थी. जबकि 2016 में महूदंड जाने वाले रास्ते में लैंड माइंस विस्फोट किया था. जिसमें सात जवान शहीद हुए थे. जिन गांवों में नितेश यादव को पनाह मिल रही है उस गांव से कई बड़े माओवादी कमांडर और कैडर के लिए चर्चित रहा था. सभी गांव जंगल पहाड़ों से घिरे हुए हैं और कमजोर नेटवर्क वाले हैं.