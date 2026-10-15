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16 अक्टूबर से 108 एम्बुलेंस कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल! वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश पर संघ ने जताई आपत्ति

एम्बुलेंस कर्मियों का राज्यव्यापी हड़ताल ( ETV BHARAT )

झारखंड: झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) के आह्वान पर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का अपनी लंबित मांगों एवं अधिकारों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन जारी है. इसके तहत बुधवार को राज्य के सभी जिलों में सिविल सर्जन कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक धरना-प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया और 15 अक्टूबर तक मांगें पूरी नहीं होने पर 16 अक्टूबर को हड़ताल की चेतावनी दी.

कर्मचारियों की बहाली की मांग