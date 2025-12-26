ETV Bharat / state

दिल्ली पहुंचा झारखंड छात्रवृत्ति का मुद्दा, झारखंड आइसा नेताओं ने राज्यमंत्री के नाम से सौंपा ज्ञापन

रांची: सीपीआई एमएल की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) का एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. रामदास अठावले के कार्यालय गया. यहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर झारखंड में अनुसूचित जाति (SC) एवं अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के छात्रों की केंद्र सरकार द्वारा रोकी गई छात्रवृत्ति को तत्काल जारी करने की मांग की.

AISA नेताओं ने बताया कि झारखंड में Pre-Matric (कक्षा 9वीं–10वीं) एवं Post-Matric छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के लिए अब तक छात्रवृत्ति की राशि केंद्र की ओर से जारी नहीं की गई है.

मंत्री को सौंपे गये ज्ञापन की कॉपी (ETV Bharat)

आइसा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि केंद्र सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान बाधित है. जिसका सीधा असर गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों पर पड़ रहा है, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं.