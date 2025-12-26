दिल्ली पहुंचा झारखंड छात्रवृत्ति का मुद्दा, झारखंड आइसा नेताओं ने राज्यमंत्री के नाम से सौंपा ज्ञापन
झारखंड आइसा नेताओं ने केंद्रीय राज्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर केंद्र द्वारा रोकी गयी छात्रवृत्ति निर्गत करने की मांग की.
Published : December 26, 2025 at 7:51 PM IST
रांची: सीपीआई एमएल की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) का एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. रामदास अठावले के कार्यालय गया. यहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर झारखंड में अनुसूचित जाति (SC) एवं अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के छात्रों की केंद्र सरकार द्वारा रोकी गई छात्रवृत्ति को तत्काल जारी करने की मांग की.
AISA नेताओं ने बताया कि झारखंड में Pre-Matric (कक्षा 9वीं–10वीं) एवं Post-Matric छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के लिए अब तक छात्रवृत्ति की राशि केंद्र की ओर से जारी नहीं की गई है.
आइसा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि केंद्र सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान बाधित है. जिसका सीधा असर गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों पर पड़ रहा है, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं.
AISA ने केंद्र सरकार से मांग की कि झारखंड सरकार को छात्रवृत्ति की लंबित राशि तत्काल जारी की जाए ताकि लाखों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके. आइसा में चेतावनी दी कि यदि शीघ्र झारखंड के एसी और ओबीसी छात्रों के लंबित छात्रवृति का समाधान नहीं हुआ तो झारखंड में हो रहा छात्रों का आंदोलन दिल्ली में भी तेज किया जाएगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
केंद्रीय राज्यमंत्री के दफ्तर में ज्ञापन सौंपने के दौरान AISA झारखंड राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ, राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पदीप, दिल्ली सचिव अभिज्ञान, बिहार राज्य सचिव डॉ. सब्बीर, उत्तर प्रदेश सचिव शिवम सफीर एवं अनुभव कुमार उपस्थित रहे.
