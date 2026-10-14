राज्य में बढ़ती यौन हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ ऐपवा ने बुलंद की आवाज, सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग
राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा और दुष्कर्म के खिलाफ झारखंड ऐपवा और झारखंड जनाधिकार महासभा ने आवाज बुलंद की है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 14, 2026 at 3:36 PM IST
रांची: झारखंड में महिलाओं पर बढ़ती यौन हिंसा, दुष्कर्म, महिलाओं पर पुलिसिया दमन और पिछले दिनों लातेहार, दुमका और कोडरमा में घटी दुष्कर्म, यौन शोषण और हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण और राज्य में विधि व्यवस्था खासकर महिला सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए भाकपा माले के झारखंड प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई माले की महिला इकाई अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा), झारखंड जनाधिकार महासभा की सदस्य अपूर्वा, सोशल एक्टिविस्ट संजना और अनिता शामिल हुईं.
इस दौरान कोडरमा के सिविल सर्जन पर शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली एक एएनएम भी मौजूद थीं. एएनएम ने मीडिया के सामने आकर आपबीती सुनाई और कोडरमा सिविल सर्जन पर कठोर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि वह एजेंसी के माध्यम से कोडरमा के एक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के रूप में काम कर रही थीं, लेकिन कोडरमा सिविल सर्जन ने उन्हें काम के लिए अपने पास बुला लिया और कई दफा उन्होंने गलत हरकत की.
सरकार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें, वरना होगा आंदोलन-नंदिता भट्टाचार्य
ऐपवा की झारखंड स्टेट हेड नंदिता भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में राज्य की महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि लातेहार में विगत 05 अक्टूबर को एक जनजातीय महिला को पुलिस द्वारा उठाकर ले जाकर उसका शारीरिक शोषण, पिटाई और अफीम की खेती करने का गलत आरोप लगाकर रकम वसूली की गई. मामले में सीएम द्वारा संज्ञान लिया गया और सिर्फ थाना प्रभारी और उनके ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया.
वहीं दूसरी ओर कोडरमा में सिविल सर्जन द्वारा एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया गया. उक्त मामले में सिविल सर्जन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पद और पहुंच का इस्तेमाल करते हुए जेल की जगह अस्पताल में भर्ती हो गए. उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन का अभी तक निलंबन नहीं होना भी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है. नंदिता भट्टाचार्य ने कहा कि कोडरमा सिविल सर्जन के खिलाफ एक और जनजातीय समुदाय की नर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
झारखंड ऐपवा की स्टेट हेड नंदिता भट्टाचार्य ने कहा कि इसी तरह दुमका के काठीकुंड में पिछले तीन महीनों में बलात्कार की तीन घटनाएं घटित होने और विगत 09 अक्टूबर को एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस की अब तक की कार्रवाई सवालों के घेरे में रही है. नंदिता भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में लगातार महिलाओं, युवतियों, बालिकाओं को यौन शोषण और यौन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है और बलात्कार जैसी घटना को सामान्य घटना बनाने की कोशिश हो रही है. इसके खिलाफ राज्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपना रवैया सुधारे-अपूर्वा
वहीं मौके पर झारखंड जनाधिकार महासभा की सदस्य अपूर्वा ने कहा कि अगर वास्तव में राज्य में अबुआ सरकार चल रही है तो सरकार को महिला सुरक्षा को लेकर अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है. अपूर्वा ने कहा कि राज्य में पिछले दिनों घटित कोडरमा, लातेहार और दुमका की घटना पर पुलिस कठोर कार्रवाई करें और उसकी जानकारी दें. इसके साथ ही पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने, राज्य में महिला आयोग का गठन करने और सभी पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.
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