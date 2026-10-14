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राज्य में बढ़ती यौन हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ ऐपवा ने बुलंद की आवाज, सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐपवा की स्टेट हेड नंदिता भट्टाचार्य, झारखंड जनाधिकार महासभा की सदस्य अपूर्वा व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड में महिलाओं पर बढ़ती यौन हिंसा, दुष्कर्म, महिलाओं पर पुलिसिया दमन और पिछले दिनों लातेहार, दुमका और कोडरमा में घटी दुष्कर्म, यौन शोषण और हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण और राज्य में विधि व्यवस्था खासकर महिला सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए भाकपा माले के झारखंड प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई माले की महिला इकाई अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा), झारखंड जनाधिकार महासभा की सदस्य अपूर्वा, सोशल एक्टिविस्ट संजना और अनिता शामिल हुईं.

इस दौरान कोडरमा के सिविल सर्जन पर शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली एक एएनएम भी मौजूद थीं. एएनएम ने मीडिया के सामने आकर आपबीती सुनाई और कोडरमा सिविल सर्जन पर कठोर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि वह एजेंसी के माध्यम से कोडरमा के एक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के रूप में काम कर रही थीं, लेकिन कोडरमा सिविल सर्जन ने उन्हें काम के लिए अपने पास बुला लिया और कई दफा उन्होंने गलत हरकत की.