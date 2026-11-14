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हैदराबाद में तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित 'भारत समिट' में शामिल हुईं झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वैश्विक मंच से उठाया झारखंड का मुद्दा

मंच पर उपस्थित मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित भारत समिट के वैश्विक मंच पर 'भारत का संघीय ढांचा' विषय पर अपनी बात मजबूती और बेबाकी के साथ रखी. तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन में 70 देशों के प्रतिनिधि के रूप में लगभग एक हजार वक्ता, नीति-निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं.

हैदराबाद से झारखंड की कृषि मंत्री ने बताया कि इस वैश्विक मंच पर उन्होंने भारत के संघीय ढांचे, राज्यों के आर्थिक अधिकारों तथा आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े गंभीर सवालों को प्रमुखता से उठाया है.