बीज वितरण में सुस्ती पर कृषि निदेशक बिफरे, पदाधिकारियों को दिया दो दिनों का अल्टीमेटम, नवंबर तक FPO का चयन करने का निर्देश
झारखंड के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 18, 2026 at 8:22 PM IST
रांची: झारखंड में कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की रफ्तार को लेकर कृषि निदेशक ने सख्ती दिखाई है. आज कृषि निदेशालय में राज्य के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं की समीक्षा की. ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं के नोडल पदाधिकारी और सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी शामिल हुए.
क्यों नाराज हो गए कृषि निदेशक?
दरअसल ,समीक्षा बैठक के दौरान बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय एवं वितरण योजना में वित्तीय उपलब्धि और लक्ष्य के मुकाबले बीज वितरण की स्थिति असंतोषजनक पाया गया. इससे नाराज कृषि निदेशक ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी दो दिनों के भीतर जिले में आपूर्ति किए गए बीज और किसानों को मिले बीज की मात्रा का ब्योरा उपलब्ध कराएं, ताकि वास्तविक प्रगति का आकलन हो सके.
"दलहन योजना में 100% लक्ष्य हासिल करें"
आत्मनिर्भर दलहन योजना में भी बीज वितरण और उठाव की स्थिति पर विद्यानंद शर्मा पंकज ने नाराजगी जताई. कृषि निदेशक ने इसे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए निर्धारित लक्ष्य के शत-प्रतिशत हासिल करने का निर्देश दिया. साथ ही किसानों के बीच बीज वितरण का काम इसी सप्ताह पूरा कर लेने की बात कही.
नवंबर तक होगा FPO का चयन
FPO अनुदान योजना के तहत सभी जिलों में कार्यरत किसान उत्पादक संगठनों के साथ बैठक करने और चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप नवंबर के अंत तक चयनित FPO की सूची निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया. वहीं, सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना और ग्रामीण हाट-बाजार योजना के तहत नए प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति के बाद तत्काल भेजने को कहा गया.
पहले से निर्मित संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और रंगीन तस्वीर के साथ एक सप्ताह में मांगी गई है. इसके अलावा राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जिले से कम से कम तीन उत्कृष्ट कृषि कार्यों और प्रगतिशील किसानों की सूची तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
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