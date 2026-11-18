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बीज वितरण में सुस्ती पर कृषि निदेशक बिफरे, पदाधिकारियों को दिया दो दिनों का अल्टीमेटम, नवंबर तक FPO का चयन करने का निर्देश

कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' . ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड में कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की रफ्तार को लेकर कृषि निदेशक ने सख्ती दिखाई है. आज कृषि निदेशालय में राज्य के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं की समीक्षा की. ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं के नोडल पदाधिकारी और सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी शामिल हुए.

क्यों नाराज हो गए कृषि निदेशक?