ETV Bharat / state

रांची में झारखंड आंदोलनकारियों को किया गया सम्मानित, डीसी ने किया प्रमाण पत्र का वितरण

रांची में झारखंड आंदोलनकारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान कई आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया.

Agitators Honored In Ranchi
झारखंड आंदोलनकारी को प्रमाण पत्र सौंपते रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए रांची में बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में हुए इस समारोह में जिले के तीन हजार से अधिक अधिसूचित झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया.

आंदोलनकारियों को दिया गया प्रमाण पत्र

कार्यक्रम में रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन मौजूद थे. दोनों अधिकारियों ने चुनिंदा आंदोलनकारियों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण-पत्र सौंपकर राज्य सरकार की ओर से सम्मान व्यक्त किया.

आंदोलनकारियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षाःडीसी

कार्यक्रम में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड आंदोलनकारी राज्य निर्माण की नींव हैं और उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आंदोलनकारियों की सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के संरक्षण को लेकर गंभीरता से काम कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड राज्य आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान की बदौलत अस्तित्व में आया है और वे भविष्य में भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे.

Agitators Honored In Ranchi
झारखंड आंदोलनकारी को प्रमाण पत्र सौंपते रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री. (फोटो-ईटीवी भारत)

कार्यक्रम में ये भी थे मौजूद

कार्यक्रम में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राजेश्वरनाथ आलोक, नजारत उपसमाहर्ता सुदेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे. समारोह के माध्यम से जिला प्रशासन ने यह संदेश दिया कि झारखंड आंदोलनकारियों के योगदान को सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा और उनकी सुविधाओं और अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों का छलका दर्द, पेंशन राशि में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग

झारखंड आंदोलनकारी की मान्यता के लिए दिशोम गुरु को गजट नोटिफिकेशन का इंतजार! सीएम हेमंत सोरेन के जिम्मे है गृह विभाग

झारखंड के 25 साल: किसने दिया 'लड़कर लेंगे झारखंड' का नारा? आंदोलनकारी ललित महतो की जुबानी, झारखंड आंदोलन की पूरी कहानी

TAGGED:

AGITATORS HONORED IN RANCHI
CERTIFICATES TO JHARKHAND AGITATORS
FACILITIES FOR JHARKHAND AGITATORS
झारखंड आंदोलनकारियों को मिला सम्मान
JHARKHAND AGITATORS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.