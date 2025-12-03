ETV Bharat / state

रांची में झारखंड आंदोलनकारियों को किया गया सम्मानित, डीसी ने किया प्रमाण पत्र का वितरण

झारखंड आंदोलनकारी को प्रमाण पत्र सौंपते रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के लिए रांची में बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में हुए इस समारोह में जिले के तीन हजार से अधिक अधिसूचित झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया.

आंदोलनकारियों को दिया गया प्रमाण पत्र

कार्यक्रम में रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन मौजूद थे. दोनों अधिकारियों ने चुनिंदा आंदोलनकारियों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण-पत्र सौंपकर राज्य सरकार की ओर से सम्मान व्यक्त किया.

आंदोलनकारियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षाःडीसी

कार्यक्रम में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड आंदोलनकारी राज्य निर्माण की नींव हैं और उनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आंदोलनकारियों की सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के संरक्षण को लेकर गंभीरता से काम कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड राज्य आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान की बदौलत अस्तित्व में आया है और वे भविष्य में भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे.