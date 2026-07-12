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बुढ़मू सीओ की गिरफ्तारी पर विवादः ACB पर प्रशासनिक सेवा संघ ने उठाए कई गंभीर सवाल

रांचीः जिला में बुढ़मू के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहरा गया है.

झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने 12 जुलाई को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में एसीबी की कार्रवाई को "अवैध, असंवैधानिक और दमनात्मक" बताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं. संघ का कहना है कि एसीबी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में छिपा लिया.

12 मई को आवेदन खारिज हो चुका था, फिर रिश्वत कैसा

संघ ने पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह उठाया है कि जिस म्यूटेशन आवेदन को अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा ने 12 मई 2026 को ही विधिसम्मत तरीके से अस्वीकृत कर दिया था. उसी काम को कराने के लिए बाद में रिश्वत लेने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है.

झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी (ETV Bharat)

संघ के मुताबिक, संबंधित नामांतरण वाद संख्या 1131 R27/2025-26/बुढ़मू में अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा था कि स्थल निरीक्षण के दौरान खरीदार का जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं पाया गया और ग्रामीणों से पूछताछ में भूमि विवादित होने की पुष्टि हुई. राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन खारिज किया गया था. साथ ही आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपील का अधिकार भी दिया गया था. संघ का दावा है कि यह पूरी जानकारी झारभूमि पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है.

क्या कहा था एसीबी ने अपनी विज्ञप्ति में

एसीबी ने 10 जुलाई को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि मांडर थाना क्षेत्र के ब्रांबे निवासी सुबोध कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 3 एकड़ 20 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लिए बुढ़मू अंचल कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हुई. शिकायत के अनुसार अंचल अधिकारी ने उन्हें भू-राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार से मिलने को कहा. आरोप है कि राजेश कुमार ने पहले 80 से 90 हजार रुपये की मांग की और बाद में कम राशि पर भी काम कराने की बात कही. बाद में राजेश कुमार ने अपने भाई गौतम कुमार से बात कराई, जिसने पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये देने की बात कही.

शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाकर गौतम कुमार को 10 हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया. इसके बाद जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भू-राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार तथा अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया. एसीबी ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज होने और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहने की जानकारी दी.

सीओ न रंगेहाथ पकड़े गए, न राशि मिली- संघ

प्रशासनिक सेवा संघ का कहना है कि अंचल अधिकारी को न तो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और न ही उनके पास से कोई रकम बरामद हुई. संघ का दावा है कि रिश्वत की प्रत्यक्ष मांग अथवा स्वीकार करने का कोई साक्ष्य भी एसीबी के पास नहीं है. केवल सह-आरोपी के कथित बयान के आधार पर एक राजपत्रित अधिकारी को गिरफ्तार करना न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है.