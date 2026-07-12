बुढ़मू सीओ की गिरफ्तारी पर विवादः ACB पर प्रशासनिक सेवा संघ ने उठाए कई गंभीर सवाल
झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है.
Published : July 12, 2026 at 10:59 PM IST
रांचीः जिला में बुढ़मू के अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहरा गया है.
झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने 12 जुलाई को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में एसीबी की कार्रवाई को "अवैध, असंवैधानिक और दमनात्मक" बताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं. संघ का कहना है कि एसीबी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में छिपा लिया.
12 मई को आवेदन खारिज हो चुका था, फिर रिश्वत कैसा
संघ ने पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह उठाया है कि जिस म्यूटेशन आवेदन को अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा ने 12 मई 2026 को ही विधिसम्मत तरीके से अस्वीकृत कर दिया था. उसी काम को कराने के लिए बाद में रिश्वत लेने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है.
संघ के मुताबिक, संबंधित नामांतरण वाद संख्या 1131 R27/2025-26/बुढ़मू में अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा था कि स्थल निरीक्षण के दौरान खरीदार का जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं पाया गया और ग्रामीणों से पूछताछ में भूमि विवादित होने की पुष्टि हुई. राजस्व उपनिरीक्षक और अंचल निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन खारिज किया गया था. साथ ही आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपील का अधिकार भी दिया गया था. संघ का दावा है कि यह पूरी जानकारी झारभूमि पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है.
क्या कहा था एसीबी ने अपनी विज्ञप्ति में
एसीबी ने 10 जुलाई को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि मांडर थाना क्षेत्र के ब्रांबे निवासी सुबोध कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 3 एकड़ 20 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लिए बुढ़मू अंचल कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हुई. शिकायत के अनुसार अंचल अधिकारी ने उन्हें भू-राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार से मिलने को कहा. आरोप है कि राजेश कुमार ने पहले 80 से 90 हजार रुपये की मांग की और बाद में कम राशि पर भी काम कराने की बात कही. बाद में राजेश कुमार ने अपने भाई गौतम कुमार से बात कराई, जिसने पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये देने की बात कही.
शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाकर गौतम कुमार को 10 हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया. इसके बाद जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भू-राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार तथा अंचल अधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया. एसीबी ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज होने और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहने की जानकारी दी.
सीओ न रंगेहाथ पकड़े गए, न राशि मिली- संघ
प्रशासनिक सेवा संघ का कहना है कि अंचल अधिकारी को न तो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और न ही उनके पास से कोई रकम बरामद हुई. संघ का दावा है कि रिश्वत की प्रत्यक्ष मांग अथवा स्वीकार करने का कोई साक्ष्य भी एसीबी के पास नहीं है. केवल सह-आरोपी के कथित बयान के आधार पर एक राजपत्रित अधिकारी को गिरफ्तार करना न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है.
आधी रात की गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल
संघ ने आरोप लगाया कि पहले आरोपी को शाम सात बजे गिरफ्तार किया गया, जबकि अंचल अधिकारी को तड़के करीब तीन बजे उनके आवास से उठाया गया. परिवार को समय पर सूचना भी नहीं दी गई। संघ का कहना है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के डी.के. बसु मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों और गिरफ्तारी संबंधी स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है.
धारा 17ए और नोटिस प्रक्रिया का उल्लंघन
संघ का आरोप है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत लोकसेवक के आधिकारिक कार्यों से जुड़े मामलों में जांच अथवा गिरफ्तारी से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है. इसके अलावा सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों में पहले नोटिस देने की कानूनी व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया.
'राजस्व कर्मचारी के पास भेजना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया'
संघ ने यह भी कहा कि किसी आवेदक को संबंधित राजस्व कर्मचारी के पास भेजना सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है. इसे आपराधिक षड्यंत्र का आधार नहीं बनाया जा सकता. साथ ही पुलिस हिरासत में सह-आरोपी के कथित बयान को अदालत में स्वीकार्य साक्ष्य नहीं माना जा सकता.
भू-माफिया के षड्यंत्र का शिकार होने का दावा
प्रेस विज्ञप्ति में संघ ने दावा किया है कि प्रथम दृष्टया अंचल अधिकारी भू-माफिया के षड्यंत्र का शिकार हुए हैं. संघ का कहना है कि उन्होंने राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कानूनी आदेश पारित किया था लेकिन संरक्षण मिलने के बजाय उन्हें दंडित किया जा रहा है.
तीन सदस्यीय कमेटी गठित, आंदोलन की चेतावनी
झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने पूरे मामले की जांच के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने की घोषणा की है. संघ ने स्पष्ट किया है कि वह भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता, लेकिन कानून के नाम पर मनमानी और दमनात्मक कार्रवाई स्वीकार नहीं करेगा.
साथ ही राज्य सरकार से उच्चस्तरीय जांच, एसीबी अधिकारियों पर कार्रवाई तथा भविष्य के लिए स्पष्ट एसओपी बनाने की मांग की है. यदि अंचल अधिकारी को न्याय नहीं मिला तो राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है.
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