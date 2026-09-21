योगेंद्र साव के खिलाफ हुआ झासा, हजारीबाग पुलिस से की कार्रवाई की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला
हजारीबाग में झारखंड प्रशानिक सेवा संघ ने बैठक में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
Published : September 21, 2026 at 9:06 PM IST
हजारीबाग: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ने मोर्चा खोल दिया है. पदाधिकारियों ने बैठक में मांग की है कि योगेंद्र साव के खिलाफ कार्रवाई करें अन्यथा पूरे झारखंड में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा. पूर्व मंत्री के विवादित बयान से झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी स्तब्ध हैं.
हजारीबाग डीसी से कार्रवाई की मांग
पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक करके डीसी हेमंत सती से मांग की है कि योगेंद्र साव के खिलाफ कार्रवाई करें, कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे झारखंड में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा. परिसदन में झारखंड प्रशानिक सेवा संघ, हजारीबाग इकाई ने बैठक की है.
आशुतोष कुमार पर विवादित बयान
बैठक में प्रशासनिक सेवा के कई पदाधिकारी शामिल हुए. जिसमें यह बात सामने आई है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सदर अंचल पदाधिकारी आशुतोष कुमार पर विवादित बयान दिया था, साथ ही गलत आचरण किया था. पदाधिकारीयों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. बैठक में यह मांग की गई है कि कार्रवाई को लेकर थाने में आवेदन दिया गया है, उस पर अभिलंब कार्रवाई की जाए.
कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
झारखंड प्रशानिक सेवा संघ अध्यक्ष महेंद्र छोटन उरांव ने बताया कि हजारीबाग डीसी को घटना से अवगत करा दिया गया है. इसके साथ ही झारखंड इकाई को भी अवगत कराया गया है. संघ ने ऐलान किया है कि कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा. हजारीबाग इकाई के अध्यक्ष महेंद्र छोटन उरांव ने बताया कि आवेदन को लेकर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है. जिसमें पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की गई है.
पदाधिकारियों के साथ बदसलूकी का आरोप
बता दें कि योगेंद्र साव पर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का आरोप है. अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सदर सीओ आशुतोष कुमार के नेतृत्व में टीम गई थीं. ऐसा आरोप है कि योगेंद्र साव ने पदाधिकारियों के साथ बदसलूकी की थी और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था. कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक पदाधिकारियों को उनकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा था.
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