ETV Bharat / state

पर्व में प्रशासन की तैयारी, पांच हजार पुलिस मित्र रहेंगे मुस्तैद, जानिए क्या है कॉन्सेप्ट

गिरिडीहः सांप्रदायिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला काफी संवेदनशील रहा है. यहां छोटी-छोटी बातों पर भी लोग आपस में भिड़ जाते हैं. त्यौहार के समय ऐसी स्थिति बनने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में प्रशासन को भी पूरी चौकसी बरतनी पड़ती है. चूंकि आने वाले 10 - 11 दिनों के अंदर ईद, सरहुल, चैती छठ, चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी जैसे पर्व हैं.

ईद और सरहुल के एक ही दिन होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी चौकसी बढ़ा दी गई है. हर एक थाने में शांति समिति की बैठक हो रही है. जहां पर भी जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद है वहां के लोगों के संग बैठक हो रही है. जबकि जो लोग पर्व में बाधा डाल सकते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए प्रशासन के द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है. पूरी तैयारी को लेकर गिरिडीह के एसपी डॉ विमल कुमार से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

एसपी डॉ बिमल कुमार से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

फिर सफल होगा पुलिस मित्र कॉन्सेप्ट

उनके द्वारा बताया गया कि सभी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द्रपूर्ण माहौल में निकालने के लिए गिरिडीह प्रशासन एवं पुलिस मित्रों का सहयोग ले रही है. यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिसमें गांव मोहल्ले के जानकार लोग, शांतिप्रिय लोग पुलिस का सहयोग करते हैं तथा विधि व्यवस्था में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.

माहौल खराब करने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई