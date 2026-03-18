पर्व में प्रशासन की तैयारी, पांच हजार पुलिस मित्र रहेंगे मुस्तैद, जानिए क्या है कॉन्सेप्ट
10 दिनों के अंदर कई पर्व हैं. ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तैयारी को दुरूस्त किया है.
Published : March 18, 2026 at 2:50 PM IST
गिरिडीहः सांप्रदायिक दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला काफी संवेदनशील रहा है. यहां छोटी-छोटी बातों पर भी लोग आपस में भिड़ जाते हैं. त्यौहार के समय ऐसी स्थिति बनने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में प्रशासन को भी पूरी चौकसी बरतनी पड़ती है. चूंकि आने वाले 10 - 11 दिनों के अंदर ईद, सरहुल, चैती छठ, चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी जैसे पर्व हैं.
ईद और सरहुल के एक ही दिन होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी चौकसी बढ़ा दी गई है. हर एक थाने में शांति समिति की बैठक हो रही है. जहां पर भी जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद है वहां के लोगों के संग बैठक हो रही है. जबकि जो लोग पर्व में बाधा डाल सकते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए प्रशासन के द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है. पूरी तैयारी को लेकर गिरिडीह के एसपी डॉ विमल कुमार से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.
फिर सफल होगा पुलिस मित्र कॉन्सेप्ट
उनके द्वारा बताया गया कि सभी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द्रपूर्ण माहौल में निकालने के लिए गिरिडीह प्रशासन एवं पुलिस मित्रों का सहयोग ले रही है. यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिसमें गांव मोहल्ले के जानकार लोग, शांतिप्रिय लोग पुलिस का सहयोग करते हैं तथा विधि व्यवस्था में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.
माहौल खराब करने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल ने बताया कि इस बार 5000 से अधिक पुलिस मित्रों को चयनित किया गया है, जिनका सहयोग पर्व में दिखेगा. एसपी ने बताया कि इसके अलावा गिरिडीह के सभी सोशल मीडिया ग्रुप अकाउंट पर पुलिस की पैनी नजर है. पुलिस टेक्निकल सेल की टीम हर एक ग्रुप पर निगाह रखे हुए है.
उन्माद फैलाने वालों को जेल भेजा जाएगा
उन्होंने कहा यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय या समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करता है या माहौल को खराब करने का प्रयास करता है, तो न सिर्फ उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होगी बल्कि ऐसे लोगों को जेल भी भेजा जाएगा.
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