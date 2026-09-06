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झारखंड आंदोलनकारी ललित महतो ने स्थानीय नीति और खनन नीति का मुद्दा उठाया, नियुक्तियों की सीबीआई जांच की मांग

झारखंड आंदोलनाकरियों ने स्थानीय नीति, खनन एवं खनिज नीति, नियुक्तियों में पारदर्शिता और परिसीमन का मुद्दा उठाया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते झारखंड आंदोलनकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 8:30 PM IST

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रांची: झारखंड आंदोलनकारियों ने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री एवं झारखंड आंदोलनकारी सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर शोक जताते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. रविवार को रांची प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन से पहले आंदोलनकारियों ने एक मिनट का मौन रखा. इसके बाद झारखंड अलग राज्य के उद्देश्य और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए स्थानीय नीति, खनन एवं खनिज नीति, नियुक्तियों में पारदर्शिता और परिसीमन समेत कई मुद्दे उठाए.

ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) बृहत झारखंड के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड आंदोलनकारी ललित कुमार महतो ने कहा कि भाषा, संस्कृति और खतियान के आधार पर झारखंडियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए स्थानीय एवं नियोजन नीति बनाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इससे बाहरी लोगों और घुसपैठियों के प्रवेश पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

खनन एवं खनिज नीति पर उन्होंने कहा कि झारखंड रॉयल्टी स्टेट है. केंद्र और राज्य सरकार को जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि खनन से मिलने वाली रॉयल्टी का कितना हिस्सा कहां खर्च किया जा रहा है. विस्थापित और प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर रॉयल्टी की कितनी राशि खर्च होती है और कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए.

नियोजन नीति और पेपर लीक के मुद्दे पर ललित कुमार महतो ने झारखंड बनने के बाद से अब तक जेपीएससी समेत सभी विभागों की नियुक्तियों की सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि व्यापक जांच से नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों का खुलासा हो सकेगा. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की भी मांग की गई.

जातीय जनगणना और परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय किया जाना चाहिए. साथ ही भौगोलिक परिस्थितियों और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिसीमन जरूरी है. संवाददाता सम्मेलन में रमेश साहू, रंजीत उरांव, बाबू भाई मानकी, ऐनुल भाई, विष्णु दास समेत कई झारखंड आंदोलनकारी मौजूद रहे.

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