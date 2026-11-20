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रिम्स जमीन घोटाला: गिरफ्तार किए गए अधिकारियों के ठिकानों पर एसीबी की दबिश, खंगाले जा रहे कागजात

झारखंड एसीबी ( Etv Bharat )

रांची: रिम्स की जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की. गिरफ्तार किए गए अफसरों मनोज कुमार रंजन, एसडीओ मनोज कुमार समेत सात अधिकारियों के ठिकानों पर एसीबी की टीम ने एक साथ छापेमारी शुरू की. सुबह ही अलग-अलग टीम अधिकारियों के आवास और अन्य ठिकानों पर पहुंची और वहां मौजूद कागजात, जमीन के दस्तावेजों तथा अन्य रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी.

यह कार्रवाई रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी दस्तावेजों में गड़बड़ी के मामले में की जा रही है. एसीबी इस पूरे प्रकरण में अधिकारियों की भूमिका और जमीन के कागजात में हुए बदलाव से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है. एसीबी अधिकारियों ने छापेमारी की पुष्टि की है.