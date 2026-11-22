उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में झारखंड एसीबी की दबिश, रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक के घर से दस्तावेज जब्त
रिम्स जमीन घोटाले मामले में झारखंड ACB ने तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी के गोरखपुर स्थित आवास पर छापेमारी की. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 22, 2026 at 10:46 AM IST
रांची: रिम्स जमीन घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित आवास पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की. यह कार्रवाई 21 नवंबर को रांची स्थित विशेष निगरानी न्यायालय के आदेश पर की गई. छापेमारी के दौरान टीम ने कई अहम साक्ष्य एकत्र किये हैं.
क्या है मामला
एसीबी के मुताबिक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची थाना कांड संख्या 1/2026, दिनांक 5 जनवरी 2026 के तहत यह कार्रवाई की गई है. इस मामले में वैभव मणि त्रिपाठी को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है. वह रांची में जिला अवर निबंधक के पद पर कार्यरत थे, उनका स्थायी पता गोरखपुर, उत्तर प्रदेश है.
मामले में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और इसके संशोधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. एसीबी की टीम ने न्यायालय के आदेश के बाद उनके आवास पर विधिवत छापेमारी की. इस दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाये गये हैं.
जमीन के डीड बरामद
एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, वैभव मणि त्रिपाठी के गोरखपुर स्थित आवास से जमीन के कई डीड छापेमारी में मिले हैं, बरामद जमीन के दस्तावेजों को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जब्त कर लिया है और अपने साथ रांची लेकर पहुंची है, अब उन सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
रिम्स जमीन घोटाले में हो रही कार्रवाई
गौरतलब है कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले की जांच चल रही है. इस घोटाले में पहले भी कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. इसी मामले में एसीबी ने 19 नवंबर को 7 आरोपियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनोज कुमार रंजन के अरगोड़ा (रांची) और बालीगुमा (जमशेदपुर) स्थित आवास शामिल हैं.
तत्कालीन अंचल अधिकारी (शहर अंचल) राजेश कुमार के कोकर स्थित आवास पर भी तलाशी ली गई थी. इसके अलावा तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी और अविनाश कुमार के बरियातू स्थित ठिकानों पर छापेमारी हुई थी. तत्कालीन जिला अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे के मोरहाबादी (रांची) और बोकारो स्टील सिटी स्थित आवास, तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार के मोरहाबादी (रांची) और गिरिडीह स्थित ठिकानों तथा तत्कालीन अंचलाधिकारी मनोज कुमार के बरियातू स्थित आवास पर भी एसीबी की टीम पहुंची थी.
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