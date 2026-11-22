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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में झारखंड एसीबी की दबिश, रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक के घर से दस्तावेज जब्त

झारखंड एसीबी ( Etv Bharat )

रांची: रिम्स जमीन घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित आवास पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की. यह कार्रवाई 21 नवंबर को रांची स्थित विशेष निगरानी न्यायालय के आदेश पर की गई. छापेमारी के दौरान टीम ने कई अहम साक्ष्य एकत्र किये हैं.

क्या है मामला