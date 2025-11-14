ETV Bharat / state

शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ का कारोबारी राजेंद्र जायसवाल गिरफ्तार

रांची: झारखंड में हुए शराब घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है. झारखंड एसीबी ने छत्तीसगढ़ के बड़े शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है. राजेन्द्र जायसवाल की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से की गई है.

विलासपुर से हुई गिरफ्तारी

एसीबी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नु जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है. एसीबी के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गुरुवार को राजेंद्र की गिरफ्तारी विलासपुर के फेज वन सकरी, आशमा सिटी के बंगला नंबर 287 से की गई है. गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम कारोबारी को लेकर रांची पहुंची. एसीबी ने कोर्ट में पेशी के बाद राजेंद्र जायसवाल को जेल भेज दिया है.

मेसर्स वेलकम डिस्टीलरी के संचालक हैं राजेंद्र

राजेंद्र जायसवाल मेसर्स वेलकम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सह संचालक हैं. आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी सिद्धार्थ सिंघानिया के जरिए राजेंद्र ने झारखंड में देशी शराब की आपूर्ति का ठेका लिया था. जांच में एसीबी ने यह पाया है कि वेलकम डिस्टिलरी के द्वारा आपूर्ति की गई शराब के बोतलों में कांच के टुकड़े और गंदगी पाए गए थे.