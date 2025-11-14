Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ का कारोबारी राजेंद्र जायसवाल गिरफ्तार

झारखंड एसीबी ने शराब घोटाला मामले में शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया।

LIQUOR DEALER ARRESTED IN RANCHI
एंटी करप्सन ब्यूरो, रांची (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में हुए शराब घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है. झारखंड एसीबी ने छत्तीसगढ़ के बड़े शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है. राजेन्द्र जायसवाल की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से की गई है.

विलासपुर से हुई गिरफ्तारी

एसीबी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नु जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है. एसीबी के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गुरुवार को राजेंद्र की गिरफ्तारी विलासपुर के फेज वन सकरी, आशमा सिटी के बंगला नंबर 287 से की गई है. गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम कारोबारी को लेकर रांची पहुंची. एसीबी ने कोर्ट में पेशी के बाद राजेंद्र जायसवाल को जेल भेज दिया है.

मेसर्स वेलकम डिस्टीलरी के संचालक हैं राजेंद्र

राजेंद्र जायसवाल मेसर्स वेलकम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सह संचालक हैं. आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी सिद्धार्थ सिंघानिया के जरिए राजेंद्र ने झारखंड में देशी शराब की आपूर्ति का ठेका लिया था. जांच में एसीबी ने यह पाया है कि वेलकम डिस्टिलरी के द्वारा आपूर्ति की गई शराब के बोतलों में कांच के टुकड़े और गंदगी पाए गए थे.

एसीबी ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि खराब क्वालिटी के देशी शराब की आपूर्ति से आमजनों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जान माल की हानि की संभावना भी इससे बनी रही. एसीबी ने बताया है कि जांच में प्रारंभिक साक्ष्य पाते हुए प्राथमिक अभियुक्त राजेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है. जांच में यह बात भी सामने आई है कि शराब की आपूर्ति का ठेका हासिल करने के एवज में कंपनी ने मोटा कमीशन उत्पाद विभाग के अधिकारियों को दिया.

ये भी पढ़ें- झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, शराब घोटाले मामले में मिले अहम साक्ष्य

सिद्धार्थ सिंघानिया को एसीबी ने रायपुर से किया गिरफ्तार, शुक्रवार को लाया जाएगा रांची

रघुवर दास ने शराब नीति की सीबीआई से जांच करने की मांग की, पूछा- कैबिनेट बड़ा या टीएसी

TAGGED:

ACB ACTION
RANCHI
शराब कारोबारी गिरफ्तार
शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल
LIQUOR DEALER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.