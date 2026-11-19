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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व कार्यपालक अभियंता के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई, 69 वर्ष की उम्र में हुई गिरफ्तारी

झारखंड एसीबी कार्यालय ( Etv Bharat )

रांची: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शैलेंद्र कुमार मंडल को गिरफ्तार किया है. 69 वर्षीय शैलेंद्र कुमार मंडल चक्रधरपुर स्थित पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित थे.

एसीबी ने दी जानकारी