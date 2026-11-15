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मैट्रिक-इंटर की परीक्षा अब पुराने शुल्क पर, जैक ने वापस लिया बढ़ोतरी का फैसला

जैक कार्यालय ( Etv Bharat )

रांची: मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वर्ष 2027 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों को अब बढ़ा हुआ परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस लेते हुए पुरानी दरें लागू कर दी हैं. इस फैसले से राज्य के करीब 7.50 लाख परीक्षार्थियों को राहत मिलेगी. अब परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान विद्यार्थियों से वर्ष 2025 में निर्धारित दर के अनुसार ही शुल्क लिया जाएगा.

परीक्षा शुल्क में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच चिंता थी. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए बढ़ी हुई फीस परेशानी का कारण बन रही थी. वर्ष 2026 में जैक ने परीक्षा शुल्क में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि की थी. इसके बाद 2027 की परीक्षा के लिए भी शुल्क बढ़ा दिया गया. दो वर्षों में फीस में करीब 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई थी.