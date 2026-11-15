मैट्रिक-इंटर की परीक्षा अब पुराने शुल्क पर, जैक ने वापस लिया बढ़ोतरी का फैसला
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क बढ़ाने का अपना फैसला वापस ले लिया है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 15, 2026 at 8:48 AM IST
रांची: मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वर्ष 2027 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों को अब बढ़ा हुआ परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस लेते हुए पुरानी दरें लागू कर दी हैं. इस फैसले से राज्य के करीब 7.50 लाख परीक्षार्थियों को राहत मिलेगी. अब परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान विद्यार्थियों से वर्ष 2025 में निर्धारित दर के अनुसार ही शुल्क लिया जाएगा.
परीक्षा शुल्क में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच चिंता थी. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए बढ़ी हुई फीस परेशानी का कारण बन रही थी. वर्ष 2026 में जैक ने परीक्षा शुल्क में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि की थी. इसके बाद 2027 की परीक्षा के लिए भी शुल्क बढ़ा दिया गया. दो वर्षों में फीस में करीब 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई थी.
इस मुद्दे को विद्यार्थियों ने प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद जैक ने बढ़े हुए शुल्क पर पुनर्विचार किया और पूर्व में जारी अधिसूचना वापस लेने का निर्णय लिया. संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए पुरानी दरें बहाल कर दी गई हैं.
मैट्रिक और इंटर दोनों में बदली दरें
नई व्यवस्था के तहत मैट्रिक में अंत्योदय, एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को 980 रुपये तथा सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को 1180 रुपये देने होंगे. वहीं इंटरमीडिएट में इन दोनों श्रेणियों के लिए शुल्क क्रमशः 1100 और 1400 रुपये निर्धारित किया गया है. निजी परीक्षार्थियों के शुल्क में भी संशोधन किया गया है.
दिसंबर तक जमा होगा परीक्षा फॉर्म
मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2027 की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. विद्यार्थी जैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. बिना विलंब शुल्क के आवेदन दिसंबर तक जमा करना है. जैक सचिव ने कहा कि विद्यार्थियों के आग्रह को देखते हुए शुल्क वृद्धि वापस लेने का निर्णय लिया गया है.
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