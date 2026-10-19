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JTET परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फूलप्रूफ व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित करने में जुटा जैक

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ( ETV Bharat )

रांची: राज्य में करीब 10 वर्षों के बाद हो रहे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET)-2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है. 1 नवंबर को सुबह 9:30 से 12:00 बजे तक और 2बजे से 4.30 बजे तक परीक्षा होगी. परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रिंटेड एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा. वैध प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटा पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा.

ऐसे में प्रथम पाली में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा है वो 7.30 बजे सुबह तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे. इसी तरह दोपहर 2 बजे से जिनकी परीक्षा शुरू है, वो 12 बजे तक अवश्य पहुंच जायेंगे. जैक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा केंद्र के गेट बंद होने के निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर पूर्व से मुद्रित विवरण का मिलान प्रवेश पत्र से करके ही ओएमआर शीट पर उत्तर भरना प्रारंभ करेंगे, अन्य अभ्यर्थी की ओएमआर शीट प्राप्त होने पर इसकी सूचना देनी होगी.