JTET परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फूलप्रूफ व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित करने में जुटा जैक
JAC ने JTET परीक्षा का ए़डमिट कार्ड जारी कर दिया है. कड़ी सुरक्षा के बीच 1 नवंबर को परीक्षा होगी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 4:02 PM IST
रांची: राज्य में करीब 10 वर्षों के बाद हो रहे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET)-2026 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है. 1 नवंबर को सुबह 9:30 से 12:00 बजे तक और 2बजे से 4.30 बजे तक परीक्षा होगी. परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रिंटेड एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा. वैध प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटा पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा.
ऐसे में प्रथम पाली में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा है वो 7.30 बजे सुबह तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे. इसी तरह दोपहर 2 बजे से जिनकी परीक्षा शुरू है, वो 12 बजे तक अवश्य पहुंच जायेंगे. जैक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा केंद्र के गेट बंद होने के निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. अभ्यर्थी ओएमआर शीट पर पूर्व से मुद्रित विवरण का मिलान प्रवेश पत्र से करके ही ओएमआर शीट पर उत्तर भरना प्रारंभ करेंगे, अन्य अभ्यर्थी की ओएमआर शीट प्राप्त होने पर इसकी सूचना देनी होगी.
सफल आयोजन को लेकर फूल प्रुफ व्यवस्था
जेटेट परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने की तैयारी में जुटे झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने राज्यभर में कुल 986 परीक्षा केंद बनाए हैं. कक्षा 6 से 8 (उच्च प्राथमिक स्तर) प्रथम पाली में सुबह 9:30 से दोपहर 12:00 बजे तक परीक्षा होगी. वहीं कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक स्तर) द्वितीय पाली में दोपहर 2:00 से संध्या 4:30 बजे तक परीक्षा होगी. जैक से मिली जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में करीब 4.40 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे.
परीक्षा कार्य में लगाये जाने वाले शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की 31 अक्टूबर और एक नवंबर की आकस्मिक छुट्टियां तथा लंबे अवकाश रद्द करने का निर्देश दिया गया है. राज्य गठन के बाद से महज 2 बार झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है. 2013 में पहली बार परीक्षा आयोजित किए गए जिसमें 68 हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे. दूसरी बार साल 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 53 हजार अभ्यर्थी पास हुए थे. ऐसे में काफी जद्दोजहद के बाद जैक द्वारा आयोजित हो रहे जेटेट से छात्रों को काफी उम्मीदें हैं.
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