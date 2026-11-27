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जैक ने 10वीं-12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 के फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई, अब 14 दिसंबर तक मिलेगा मौका

झारखंड अधिविद्य परिषद भवन, रांची ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड अधिविद्य परिषद (JSC) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 14 दिसंबर 2026 तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे.

पहले इसके लिए अंतिम तिथि 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई थी. परिषद की ओर से 26 नवंबर को वेब नोटिस जारी कर नई समय-सारणी की जानकारी दी गई है. तिथि बढ़ाए जाने से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित समय के भीतर परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके थे.