जैक ने 10वीं-12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 के फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई, अब 14 दिसंबर तक मिलेगा मौका
जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 27, 2026 at 12:08 AM IST
रांचीः झारखंड अधिविद्य परिषद (JSC) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 14 दिसंबर 2026 तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे.
पहले इसके लिए अंतिम तिथि 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई थी. परिषद की ओर से 26 नवंबर को वेब नोटिस जारी कर नई समय-सारणी की जानकारी दी गई है. तिथि बढ़ाए जाने से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित समय के भीतर परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके थे.
जैक की ओर से जारी सूचना के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है. विद्यार्थी अपने संबंधित स्कूल और कॉलेज के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरेंगे. इसके लिए स्कूल और कॉलेज प्रबंधन को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों के आवेदन और शुल्क जमा कराने होंगे. परिषद ने परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर व्यवस्था उपलब्ध कराई है.
बिना विलंब शुल्क के आवेदन की नई समय-सीमा 14 दिसंबर तक निर्धारित की गई है. इसके बाद परीक्षा फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों को विलंब शुल्क देना होगा. ऐसे में विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि तक इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें. साथ ही फॉर्म भरने के बाद जरूरी जानकारियों की जांच भी कर लें, ताकि आवेदन में किसी तरह की गलती न रह जाए.
मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरना अनिवार्य है. बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे. जैक की ओर से जारी नई समय-सारणी की जानकारी स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाएगी. विद्यार्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट http://jac.jharkhand.gov.in पर भी सूचना देख सकते हैं.
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