ETV Bharat / state

JAC बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं

रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 2026 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है. बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, राज्यभर के लाखों छात्र-छात्राओं की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. डेटशीट जारी होने के साथ ही विद्यार्थियों की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है.

जैक बोर्ड के अनुसार, 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षाएं 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी. ये परीक्षाएं प्रथम पाली में होगी, जिसका समय सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक चलेगी, जो द्वितीय पाली में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी.

10वीं की प्रमुख परीक्षा तिथियां

जैक बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, 3 फरवरी को आईटी और अन्य वोकेशनल विषयों की परीक्षा से शुरुआत होगी. 4 फरवरी को हिंदी (कोर्स A और B), 7 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 9 फरवरी को विज्ञान, 11 फरवरी को गणित और 13 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा होगी. इसके अलावा उर्दू, बांग्ला, उड़िया, कॉमर्स, होम साइंस और संगीत जैसे विषयों की परीक्षाएं भी निर्धारित तिथियों पर ली जाएंगी.

12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल

इंटरमीडिएट परीक्षा में 13 फरवरी को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी. 14 फरवरी को अतिरिक्त भाषाएं जैसे खोरठा, नागपुरी आदि 16 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत, 17 फरवरी को साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, 18 फरवरी को हिंदी ‘E’ और इंग्लिश ‘A’ जबकि 20 फरवरी को हिंदी ‘A’, इंग्लिश ‘A’ और संगीत की परीक्षा होगी. 23 फरवरी को हिंदी (एक्स्ट्रा), उर्दू, बांग्ला और उड़िया विषयों की परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा समाप्त होगी.

प्रैक्टिकल परीक्षा भी घोषित