JAC बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की डेटशीट के मुताबिक, बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होगी.
Published : January 14, 2026 at 2:23 PM IST
रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 2026 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है. बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, राज्यभर के लाखों छात्र-छात्राओं की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. डेटशीट जारी होने के साथ ही विद्यार्थियों की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है.
जैक बोर्ड के अनुसार, 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षाएं 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी. ये परीक्षाएं प्रथम पाली में होगी, जिसका समय सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक चलेगी, जो द्वितीय पाली में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी.
10वीं की प्रमुख परीक्षा तिथियां
जैक बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, 3 फरवरी को आईटी और अन्य वोकेशनल विषयों की परीक्षा से शुरुआत होगी. 4 फरवरी को हिंदी (कोर्स A और B), 7 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 9 फरवरी को विज्ञान, 11 फरवरी को गणित और 13 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा होगी. इसके अलावा उर्दू, बांग्ला, उड़िया, कॉमर्स, होम साइंस और संगीत जैसे विषयों की परीक्षाएं भी निर्धारित तिथियों पर ली जाएंगी.
12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल
इंटरमीडिएट परीक्षा में 13 फरवरी को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी. 14 फरवरी को अतिरिक्त भाषाएं जैसे खोरठा, नागपुरी आदि 16 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत, 17 फरवरी को साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, 18 फरवरी को हिंदी ‘E’ और इंग्लिश ‘A’ जबकि 20 फरवरी को हिंदी ‘A’, इंग्लिश ‘A’ और संगीत की परीक्षा होगी. 23 फरवरी को हिंदी (एक्स्ट्रा), उर्दू, बांग्ला और उड़िया विषयों की परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा समाप्त होगी.
प्रैक्टिकल परीक्षा भी घोषित
जैक बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन संबंधित स्कूल और कॉलेजों में जैक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा.
बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होती है. जैक ने समय से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है ताकि छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके. इसके साथ ही छात्रों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जैक की आधिकारिक वेबसाइट या अपने स्कूल से मिली सूचना पर ही यकीन करें: डॉ. नटवा हांसदा, अध्यक्ष, जैक बोर्ड
एडमिट कार्ड और जरूरी निर्देश
बोर्ड ने बताया कि छात्र-छात्राओं को एडमिट कार्ड अपने-अपने स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना, एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र रखना और बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. जैक बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए नियमित रूप से JAC की वेबसाइट देखते रहे, ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बचा जा सके.
ये भी पढ़ें- मैट्रिक-इंटर के पचास बच्चों को नहीं मिला एडमिट कार्ड, विरोध में सड़क जाम
JAC पेपर लीक: परीक्षा से पहले वॉट्सऐप और यूट्यूब पर आ गए थे प्रश्नपत्र, मिलान करने पर पाए गए एक समान
झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू, CCTV से निगरानी, नकल करते पकडे़ गए तो होगी जेल