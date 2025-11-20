ETV Bharat / state

झारखंड@25 के विमोचन मौके पर वक्ताओं ने रखे खुलकर विचार, कहा- इच्छाशक्ति का अभाव राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा

रांची: झारखंड राज्य के 25 वर्षों के सफर पर केंद्रित स्मारिका ‘झारखंड@25' का विमोचन बुधवार को प्रेस क्लब सभागार में किया गया. सामाजिक-आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र, रांची द्वारा प्रकाशित इस 178 पृष्ठीय स्मारिका में राज्य के शासन-प्रशासन, आर्थिक-सामाजिक स्थिति और प्रशासनिक चुनौतियों पर वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों ने विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं.

दिग्गजों के हाथों विमोचन

स्मारिका का विमोचन पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद, पूर्व विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, राज्य वित्त आयोग के सदस्य एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल, पूर्व सांसद महेश पोद्दार सहित कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया.

विमोचन के दौरान वक्ता (ETV Bharat)

इच्छाशक्ति का अभाव सबसे बड़ी बाधा

वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है. पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद ने कहा, "मजबूत इच्छाशक्ति हो तो पांच साल में यह राज्य पूरी तरह बदल सकता है. लेकिन स्थानीय नीति, नियुक्तियों में घपले-घोटाले, संवैधानिक संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव में सचिवों की पदस्थापना जैसी समस्याएं विकास के रास्ते में रोड़ा बनी हुई हैं."

अधिकारियों को अधीनस्थों से डर!

पूर्व विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने चिंता जताते हुए कहा, “जब राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से ही भय सताने लगे, तब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं?” उन्होंने पर्यटन की असीम संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ‘मोमेंटम झारखंड’ जैसे आयोजनों से माहौल तो बना, लेकिन उद्यमियों को जमीन, बिजली और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर नहीं मिलीं. नतीजा यह हुआ कि एक उद्योग भागता है तो दस अन्य निवेशक भी झारखंड आने से हिचकते हैं.