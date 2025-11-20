झारखंड@25 के विमोचन मौके पर वक्ताओं ने रखे खुलकर विचार, कहा- इच्छाशक्ति का अभाव राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा

झारखंड@25 के विमोचन मौके पर वक्ताओं ने रखे खुलकर विचार, कहा- इच्छाशक्ति का अभाव राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा
रांची में झारखंड@25 स्मारिका का विमोचन किया गया. इस दौरान वक्ताओं ने इच्छाशक्ति की कमी को राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया.
Published : November 20, 2025 at 8:24 PM IST
रांची: झारखंड राज्य के 25 वर्षों के सफर पर केंद्रित स्मारिका ‘झारखंड@25' का विमोचन बुधवार को प्रेस क्लब सभागार में किया गया. सामाजिक-आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र, रांची द्वारा प्रकाशित इस 178 पृष्ठीय स्मारिका में राज्य के शासन-प्रशासन, आर्थिक-सामाजिक स्थिति और प्रशासनिक चुनौतियों पर वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों ने विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं.
दिग्गजों के हाथों विमोचन
स्मारिका का विमोचन पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद, पूर्व विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, राज्य वित्त आयोग के सदस्य एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल, पूर्व सांसद महेश पोद्दार सहित कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया.
इच्छाशक्ति का अभाव सबसे बड़ी बाधा
वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है. पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद ने कहा, "मजबूत इच्छाशक्ति हो तो पांच साल में यह राज्य पूरी तरह बदल सकता है. लेकिन स्थानीय नीति, नियुक्तियों में घपले-घोटाले, संवैधानिक संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव में सचिवों की पदस्थापना जैसी समस्याएं विकास के रास्ते में रोड़ा बनी हुई हैं."
अधिकारियों को अधीनस्थों से डर!
पूर्व विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने चिंता जताते हुए कहा, “जब राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से ही भय सताने लगे, तब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं?” उन्होंने पर्यटन की असीम संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ‘मोमेंटम झारखंड’ जैसे आयोजनों से माहौल तो बना, लेकिन उद्यमियों को जमीन, बिजली और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर नहीं मिलीं. नतीजा यह हुआ कि एक उद्योग भागता है तो दस अन्य निवेशक भी झारखंड आने से हिचकते हैं.
25 साल में आर्थिक आधार मजबूत, चुनौतियां बरकरार
प्रख्यात अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करना अभी भी बड़ी चुनौती है.
राजधानी से 17 किमी दूर गांव में आज भी बिजली का इंतजार
पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने कहा, “हर व्यक्ति विकास को अपने नजरिए से देखता है, व्यापारी सुरक्षा चाहता है, युवा रोजगार और अधिकारी सुचारु प्रशासन. लेकिन दुख तब होता है जब आजादी के 75 साल बाद भी रांची से महज 17 किलोमीटर दूर गांव में लोग बिजली की राह जोह रहे हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की आधी आबादी में अभी विकास की अपेक्षा ही जागृत नहीं हुई है.
संपादकीय टीम और प्रकाशक
स्मारिका के प्रधान संपादक प्रो. चंद्रकांत शुक्ल और प्रबंध संपादक अयोध्या नाथ मिश्र हैं. संपादकीय टीम में संतोष कुमार किड़ो, श्याम किशोर चौबे, संजय खंडेलवाल और रमाकांत महतो शामिल हैं. प्रबंध संपादक अयोध्या नाथ मिश्र ने बताया कि संस्था ने अब तक झारखंड के संदर्भों पर आधारित 10 स्मारिकाएं प्रकाशित की हैं. इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारी, बुद्धिजीवी और पत्रकार उपस्थित थे.
