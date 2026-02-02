ETV Bharat / state

दुबई गए झारखंड के 14 श्रमिकों ने लगाई वतन वापसी की गुहार, सोशल मीडिया के जरिए भेजा संदेश

गिरिडीह: झारखंड से विदेश जाने वाले श्रमिक एक के बाद एक वीडियो जारी कर वतन वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं. इस बार दुबई से एक वीडियो जारी कर श्रमिकों ने वतन वापस लाने की गुहार लगायी है. इस बार जिन 14 श्रमिकों ने वतन वापस लाने की गुहार लगायी है वे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के रहने वाले हैं.

तीन जिले के मजदूर हैं शामिल

दुबई से वतन वापसी की गुहार लगाने वाले श्रमिकों में गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी से रौशन कुमार और अजय कुमार, बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला निवासी राजेश महतो, मंडरो थाना क्षेत्र के डुमरडेली से अजय कुमार. बोकारो जिले के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कंजकिरो से डालेश्वर महतो. वहीं हजारीबाग जिले के बिष्णुगढ़ थाना अंतर्गत खेदाडीह के जागेश्वर महतो और फालेंद्र महतो, सिरैय के बैजनाथ महतो, पारजोरिया के दिलीप महतो, गंगाधर महतो और त्रिलोकी महतो, चकचुको बसरिया के दीपक कुमार, गोरहर थाना अंतर्गत गोरहर के रोहित महतो और सेवा महतो शामिल हैं.