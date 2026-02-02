ETV Bharat / state

दुबई गए झारखंड के 14 श्रमिकों ने लगाई वतन वापसी की गुहार, सोशल मीडिया के जरिए भेजा संदेश

दुबई में फंसे 14 झरखंड के श्रमिकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए भारत वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है.

JHARKHAND WORKERS STRANDED IN DUBAI
दुबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूर (सौ. सोशल मीडिया)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 2, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: झारखंड से विदेश जाने वाले श्रमिक एक के बाद एक वीडियो जारी कर वतन वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं. इस बार दुबई से एक वीडियो जारी कर श्रमिकों ने वतन वापस लाने की गुहार लगायी है. इस बार जिन 14 श्रमिकों ने वतन वापस लाने की गुहार लगायी है वे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के रहने वाले हैं.

तीन जिले के मजदूर हैं शामिल

दुबई से वतन वापसी की गुहार लगाने वाले श्रमिकों में गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी से रौशन कुमार और अजय कुमार, बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला निवासी राजेश महतो, मंडरो थाना क्षेत्र के डुमरडेली से अजय कुमार. बोकारो जिले के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कंजकिरो से डालेश्वर महतो. वहीं हजारीबाग जिले के बिष्णुगढ़ थाना अंतर्गत खेदाडीह के जागेश्वर महतो और फालेंद्र महतो, सिरैय के बैजनाथ महतो, पारजोरिया के दिलीप महतो, गंगाधर महतो और त्रिलोकी महतो, चकचुको बसरिया के दीपक कुमार, गोरहर थाना अंतर्गत गोरहर के रोहित महतो और सेवा महतो शामिल हैं.

वतन वापसी की गुहार लगाते दुबई में फंसे श्रमिक (सौ. सोशल मीडिया)
पांच माह पहले गए थे दुबई

दुबई में फंसे सभी मजदूर अक्टूबर 2025 में ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए गए थे. इन मजदूरों का कहना है कि उनलोगों को पिछले तीन महीने से ठीक से वेतन नहीं मिला है. श्रमिकों का यह भी कहना है कि इन्हें भोजन सही से नहीं मिल रहा है और तय समय से अधिक काम करवाया जाता है. इधर मामले को लेकर सरिया-बगोदर के एसडीएम संतोष गुप्ता ने कहा कि अभी वे दुबई के मामले की जानकारी ले रहे हैं. विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही इस विषय पर जानकारी दी जा सकेगी.

ये भी पढ़ें: नाइजर में अगवा प्रवासी श्रमिकों का चार माह बाद भी सुराग नहीं, पत्नियों ने कहा-सरकार ढूंढे कहां हैं पति

विदेश मंत्री से मिलीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नाइजर में अपहृत श्रमिकों की घर वापसी पर की चर्चा

नाइजर में अगवा पांच श्रमिकों का सुराग नहीं, भाकपा माले ने कहा- प्रवासी श्रमिकों के लिए स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत

TAGGED:

मदद की गुहार
दुबई से वतन वापसी की गुहार
JHARKHAND LABOUR
MIGRANT WORKERS STRANDED IN DUBAI
JHARKHAND WORKERS STRANDED IN DUBAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.