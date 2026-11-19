झारखंड में अनिश्चतकालीन हड़ताल पर 108 एंबुलेंसकर्मी, मरीजों की बढ़ी परेशानी, जानिए हड़ताली एंबुलेंस कर्मियों ने क्या लगाए आरोप
झारखंड में हड़ताल पर गए 108 एंबुलेंस कर्मियों ने एजेंसी पर वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 19, 2026 at 6:10 PM IST
रांची: अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए झारखंड में चल रहे 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मियों ने 18 नवंबर की रात 08 बजे से हड़ताल शुरू कर दी. इस हड़ताल का व्यापक असर राज्य की एंबुलेंस सेवा पर पड़ा है, वहीं रांची सिविल सर्जन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रांची के निजी अस्पताल संचालकों से बात कर उनकी एंबुलेंस की भी सेवा लेने का प्रयास करने की बात कही है. इस बीच गुरुवार नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय पर बड़ी संख्या में 108 एंबुलेंस कर्मियों ने NHM के मुख्यद्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए एंबुलेंस सेवा का संचालन करने वाली एजेंसी पर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए.
499 एंबुलेंस चलाने का दावा लेकिन 136 गाड़ियां महीनों से खड़ी
स्वास्थ्य मुख्यालय के द्वार पर प्रदर्शन कर रहे एंबुलेंस कर्मियों के संघ अध्यक्ष नीरज तिवारी ने 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन करने वाली एजेंसी पर 136 एंबुलेंस गाड़ियों के शून्य (0) मूवमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि जब एजेंसी को बिना चले सरकार एंबुलेंस मूवमेंट्स के भुगतान कर रही है तो फिर कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है.
एंबुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित
108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर का दावा किया जा रहा है. नीरज तिवारी ने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी 108 एंबुलेंस सेवा ठप है. उन्होंने कहा कि कई बार विभागीय मंत्री और अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) से वार्ता और आश्वासन के बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं. उन्होंने कहा कि एक ओर लूट मची तो दूसरी ओर एंबुलेंस कर्मी कई तरह के समस्याओं से जूझ रहे हैं. नीरज तिवारी ने कहा कि अगर करोड़ों रुपये के भुगतान में गड़बड़ी की जांच स्वास्थ विभाग नहीं कराती है तो उनका संघ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इसकी शिकायत करेंगे.
उच्चस्तरीय जांच की मांग
हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि फरवरी 2025 से लगातार सरकार और विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, अब कर्मचारियों ने एंबुलेंस संचालन करने वाली कंपनी पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. संघ के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि गढ़वा जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एंबुलेंस सितंबर 2025 से खराब पड़ी है वहीं, गुमला जिले की एक एंबुलेंस के रिकॉर्ड में शून्य किलोमीटर संचालन दिखाया गया है, जबकि उसके नाम पर हर महीने 75 हजार रुपये भुगतान किए जाने का दावा किया गया है.
अभियान निदेशक को दिया पत्र, भुगतान की जांच की मांग
108 एंबुलेंस संघ के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग पहले भी उठाई थी, हाल में अभियान निदेशक को पत्र देकर 499 एंबुलेंस के वास्तविक संचालन, खराब गाड़ियों और कंपनी को किए गए भुगतान की जांच कराने का आग्रह किया गया है. उनका सवाल है कि अगर कंपनी को एंबुलेंस खराब होने के बावजूद भुगतान किया जा रहा है, तो कर्मचारियों के वेतन में कटौती क्यों की जा रही है? प्रतिनिधियों ने इसे सरकारी राशि के संभावित दुरुपयोग का मामला बताते हुए पूरे भुगतान रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है.
फरवरी 2025 से चल रही बातचीत
संघ के अध्यक्ष ने कहा कि फरवरी 2025 से वे लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं, विभागीय मंत्री और कई अधिकारियों के साथ बैठकें भी हुईं, लेकिन आश्वासन और विचार-विमर्श के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी नाराजगी में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है. फिलहाल विभिन्न जिलों के कर्मचारी प्रतिनिधि आंदोलन में शामिल हैं, यदि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
ये हैं 108 एंबुलेंस कर्मियों की मुख्य मांगें
108 एंबुलेंस सेवा का संचालन जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से शुरू करना, बर्खास्त कर्मचारियों की पुनः बहाली, लंबित वेतन का भुगतान तथा कर्मचारियों को सभी श्रमिक एवं वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने के साथ साथ कर्मचारियों को EPF-ESIC, ओवरटाइम, ग्रेच्यूटी, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने सहित कई मांगें शामिल हैं.
हड़ताल का व्यापक असर रिक्शा,भाड़े के वाहन टेम्पो से अस्पताल पहुँचे मरीज
108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर राज्य की निःशुल्क 108 एंबुलेंस सेवा पर पड़ा है. रांची सदर अस्पताल में ही कई 108 एंबुलेंस दिन भर खड़ी रहीं, वहीं रिक्शा, टेम्पो, टोटो, निजी एंबुलेंस से मरीज अस्पताल पहुंचें.
धनबाद में भी 108 एंबुलेंस चालकों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है. अपनी लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले चालकों ने सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. इस दौरान चालकों ने स्वास्थ्य विभाग और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द मांगें पूरी करने की मांग की. दरअसल, एंबुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर पहले भी आंदोलन कर चुके हैं. उस दौरान सरकार की ओर से उनकी एक मांग पर सहमति जताई गई थी, जबकि शेष दो मांगों को छठ पूजा से पहले पूरा करने का भरोसा दिया गया था. लेकिन छठ बीतने के बाद भी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई. इससे नाराज चालकों ने दोबारा आंदोलन का रास्ता अपना लिया है.
अब अनिश्चितकालीन हड़ताल
एंबुलेंस चालक संघ के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि उनकी तीन प्रमुख मांगें हैं. इनमें मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा, न्यूनतम वेतन का निर्धारण और एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी सिविल सर्जन कार्यालय को सौंपना शामिल है. उन्होंने कहा कि हर बार आउटसोर्सिंग कंपनी बदलने के साथ चालकों के वेतन भुगतान की समस्या खड़ी हो जाती है. कई बार समय पर भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उनकी मांग है कि जिले की सभी एंबुलेंस का संचालन सिविल सर्जन के माध्यम से कराया जाए, ताकि वेतन भुगतान की व्यवस्था नियमित और पारदर्शी हो सके. चालकों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी तीनों मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी.
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