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झारखंड में अनिश्चतकालीन हड़ताल पर 108 एंबुलेंसकर्मी, मरीजों की बढ़ी परेशानी, जानिए हड़ताली एंबुलेंस कर्मियों ने क्या लगाए आरोप

एंबुलेंस कर्मियों का रांची में विरोध प्रदर्शन ( Etv Bharat )

रांची: अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए झारखंड में चल रहे 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मियों ने 18 नवंबर की रात 08 बजे से हड़ताल शुरू कर दी. इस हड़ताल का व्यापक असर राज्य की एंबुलेंस सेवा पर पड़ा है, वहीं रांची सिविल सर्जन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रांची के निजी अस्पताल संचालकों से बात कर उनकी एंबुलेंस की भी सेवा लेने का प्रयास करने की बात कही है. इस बीच गुरुवार नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय पर बड़ी संख्या में 108 एंबुलेंस कर्मियों ने NHM के मुख्यद्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए एंबुलेंस सेवा का संचालन करने वाली एजेंसी पर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए.

499 एंबुलेंस चलाने का दावा लेकिन 136 गाड़ियां महीनों से खड़ी