झरिया विधायक रागिनी सिंह का सांसद पर तंज, कहा- चुनाव में कुछ लोगों को लगी मिर्ची, बुरा न मानो होली है

रिपोर्ट: नरेंद्र निषाद

धनबाद: नगर निगम चुनाव के बाद भी सियासी तापमान कम होता नजर नहीं आ रहा है. चुनावी मुकाबले के दौरान शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है. धनबाद से भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और झरिया के पूर्व विधायक से मेयर बने संजीव सिंह के बीच बयानबाजी लगातार सुर्खियों में बनी हुईं हैं. यह सियासी तकरार मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खुलकर सामने आ रही है.



सांसद समर्थकों द्वारा मेयर संजीव सिंह पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं. इसी बीच झरिया विधायक रागिनी सिंह ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में संजीव सिंह के मैदान में उतरने और जीत दर्ज करने से कई लोगों को मिर्ची लग गई है.

नगर निगम चुनाव में भाजपा ने संजीव कुमार को अधिकृत उम्मीदवार बनाया था, जबकि संजीव सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी थी. चुनाव प्रचार के दौरान सांसद ढुल्लू महतो ने संजीव सिंह पर तीखे हमले किए थे. इसके जवाब में संजीव सिंह ने उन्हें ब्लड प्रेशर जांच कराने की सलाह दी थी. चुनाव नतीजे आने के बाद एक कार्यक्रम में सांसद का बीपी चेक कराने का वीडियो भी सामने आया, जिसे लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज रहीं.



