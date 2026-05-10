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कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी से मिलीं MLA रागिनी सिंह, केंदुआ भू-धंसान पीड़ितों के पुनर्वास की मांग उठाई

नई दिल्ली में विधायक रागिनी सिंह ने कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की.

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केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मिलीं विधायक रागिनी सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 1:36 PM IST

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धनबाद: झरिया विधायक रागिनी सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर झरिया विधानसभा क्षेत्र की कई अहम समस्याओं को उनके सामने रखा. उन्होंने विशेष रूप से केंदुआ और आसपास के खनन प्रभावित इलाकों में भू-धंसान, गैस रिसाव, विस्थापन और क्षतिग्रस्त धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग के मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की.

असुरक्षित माहौल में रहने को मजबूर प्रभावित परिवार: रागिनी सिंह

बैठक के दौरान रागिनी सिंह ने बताया कि केंदुआ क्षेत्र में लगातार हो रही भू-धंसान और गैस रिसाव की घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. प्रभावित परिवार असुरक्षा के माहौल में रहने को मजबूर हैं. इसके अलावा कतरास के सोनारडीह क्षेत्र में भी जमीन धंसने की घटनाओं ने लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है.

मार्ग बंद होने से हजारों लोगों का जीवन प्रभावित: विधायक

उन्होंने आगे बताया कि धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग बंद होने से हजारों लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है. स्कूली बच्चों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त खपत हो रही है.

धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग की मरम्मत कराने की अपील

विधायक ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कराया जाए और भू-धंसान तथा गैस रिसाव से प्रभावित परिवारों के सुरक्षित स्थानांतरण, पुनर्वास, वैकल्पिक आवास और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था जल्द सुनिश्चित की जाए. साथ ही धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग की मरम्मत कर उसे जल्द आम लोगों के लिए खोलने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाए.

केंद्रीय मंत्री ने दिया मदद का भरोसा

इधर, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने विधायक को भरोसा दिलाया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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