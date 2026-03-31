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जमीन हड़पने के लिए की रिटायर्ड अफसर की हत्या, भाई निकला मास्टरमाइंड, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

झापल मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने रिटायर्ड अफसर के ब्लाइंड मर्डर केस में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Jhaphal Murder Case
रिटायर्ड अफसर की हत्या का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 7:11 PM IST

4 Min Read
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मुंगेली : लोरमी इलाके के लालपुर थाना क्षेत्र में अपहरण और फिर अंधे हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. घटना 22 मार्च के दिन की है. जब प्रार्थी बलबीर सिंह ने थाना लालपुर में अपने भाई दामोदर सिंह राजपूत के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दामोदर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त लेखापाल थे. दामोदर सिंह की बाइक ग्राम मनोहरपुर राइस मिल के पास लावारिस हालत में मिली थी.

सीसीटीवी से मिला बड़ा सुराग

शिकायत के बाद जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया. जिसमें साइबर सेल और स्थानीय पुलिस शामिल थी. जांच के दौरान पुलिस ने मुंगेली जिले के सभी एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स और सरहदी क्षेत्रों के कैमरों को खंगाला. त्रिनयन एप के माध्यम से रूट चार्ट तैयार किया गया, जिसमें एक संदिग्ध स्लेटी रंग की कार सीजी 10 एसी 8986 दामोदार सिंह राजपूत की बाइक का पीछा करते हुए दिखाई दी.

पुलिस पूछताछ में हत्या का खुलासा

जब कार मालिक देवचरण साहू से पूछताछ की गई तो पता चला कि कार ग्राम झाफल निवासी संजय यादव ने किराए पर ली थी. पुलिस ने जब संजय यादव को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की.तो उसने सारा राज उगल दिया. संजय ने बताया कि दामोदर सिंह के छोटे भाई रणजीत उर्फ मुन्ना राजपूत, साले पालेश्वर सिंह और चचेरे भाई रामपाल राजपूत ने दामोदर को रास्ते से हटाने के लिए साढ़े दस लाख रुपए और 50 डिसमिल जमीन की सुपारी दी थी.

जमीन हड़पने के लिए की रिटायर्ड अफसर की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिश्तेदारों ने बनाया जमीन हड़पने का प्लान

एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि जांच में ये बात सामने आई कि दामोदर सिंह का अपने इकलौते बेटे संजय राजपूत के साथ विवाद चल रहा था. इसी कलह का फायदा उठाकर उनके भाइयों और रिश्तेदारों ने करीब 4 करोड़ की जमीन और 30 तोला सोना हड़पने का जाल बुना.

brother murdered Retired officer
दामोदर सिंह राजपूत की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपियों ने एक फर्जी नोटरी वचनपत्र भी तैयार करवाया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि दामोदर अपनी संपत्ति भाइयों और भतीजों को बेच रहे हैं और अपने बेटे से कोई संबंध नहीं रखना चाहते. पुलिस को संदेह तब हुआ दामोदार की पत्नी तुलसी बाई ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने ही देवरों और जेठ पर हत्या की आशंका जताई. इससे पहले भी 2025 में दामोदर सिंह को मारने की कोशिश एक सड़क दुर्घटना के जरिए की गई थी, जिसे उस वक्त केवल हादसा माना गया था- भोजराम पटेल, एसपी


कैसे की गई थी हत्या ?
21 मार्च 2026 को साजिश के तहत रणजीत ने अपने भाई दामोदर को दुर्गा पूजा के बहाने झाफल बुलाया. रास्ते में मनोहरपुर के सुनसान इलाके में संजय यादव और उसके साथियों (प्रिंस, योगेश और एक नाबालिग) ने दामोदर की गाड़ी रोककर गमछे से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी. आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे कार में भरा. रास्ते में कार खराब होने पर देवराज साहू की कार मंगवाई गई और शव को शिफ्ट कर कवर्धा जिले के पंडरिया अंतर्गत देवसरा जंगल में नदी के पास गड्डा खोदकर रेत में दफन कर दिया गया. इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने मृतक का मोबाइल प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) भेजकर गंगा नदी में फिंकवा दिया, ताकि पुलिस को लगे कि दामोदर सिंह घर छोड़कर साधु बनने चले गए हैं.

संजय यादव की निशानदेही पर शव बरामद

पुलिस ने संजय यादव की निशानदेही पर अफसरों की उपस्थिति में शव को खनन कर बरामद किया. मामले में पुलिस ने कुल 15 आरोपियों को पकड़ा है. पुलिस ने रणजीत सिंह राजपूत (सगा भाई), पालेश्वर राजपूत (भाई रणजीत सिंह का साला), रामपाल सिंह राजपूत (चचेरा भाई), पराग सिंह राजपूत (भाई का बेटा), हेमंत राजपूत (भाई का बेटा), अजय राजपूत (भांजा),संजय यादव, श्रवण उर्फ प्रिंस,योगेश गंधर्व उर्फ योगेश्वर, देवराज साहू उर्फ दछु उर्फ देवकुमार, आशीष कारीकांत उर्फ धर्मेन्द्र उर्फ बाबु और 4 विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल कार, बाइक, मोपेड और 96000 रुपए नकद जब्त किए हैं. सभी 11 बालिग आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा, जबकि 4 नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है.

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