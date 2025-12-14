ETV Bharat / state

प्रेमी रिश्तेदार से मिलने पहुंची महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में शव छोड़ कर फरार हुआ आरोपी

झांसी : ककरवई थाना क्षेत्र की एक महिला ने शनिवार सुबह संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खा लिया. आननफानन उसके प्रेमी रिश्तेदार ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई. महिला की मौत से घबराया प्रेमी रिश्तेदार महिला के बेटे को सूचना देकर मौके से भाग निकला. महिला के बेटे ने प्रेमी रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की बात कह रही है.

चिरगांव थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी के अनुसार प्राथमिक जांच में पता चला है कि ककरवई थाना क्षेत्र के महिला के पति की चार साल पहले मौत हो गई थी. वर्तमान में वह अपने बेटे (18) और बेटी (12) के साथ रहती थी. बेटे का कहना है कि पिता की मौत के बाद मां की नजदीकियां उसके मौसा से बढ़ गई थीं. वह मौसा से मिलने भरतपुरा जाया करती थी. इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ था. मौसा शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं.



तहरीर के मुताबिक महिला शुक्रवार रात भरतपुरा रिश्तेदार के घर गई थी. जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने पर महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया. महिला की हालत बिगड़ती देख रिश्तेदार उसे लेकर अस्पताल पहुंचा. जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया. इसके बाद आरोपी रिश्तेदार महिला के बेटे को खबर देकर वहां से भाग निकला.