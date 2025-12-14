ETV Bharat / state

प्रेमी रिश्तेदार से मिलने पहुंची महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में शव छोड़ कर फरार हुआ आरोपी

झांसी ककरवई थाना क्षेत्र की रहने वाली थी महिला. महिला बेटे ने अपने मौसा पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं.
आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
झांसी : ककरवई थाना क्षेत्र की एक महिला ने शनिवार सुबह संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खा लिया. आननफानन उसके प्रेमी रिश्तेदार ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई. महिला की मौत से घबराया प्रेमी रिश्तेदार महिला के बेटे को सूचना देकर मौके से भाग निकला. महिला के बेटे ने प्रेमी रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की बात कह रही है.

चिरगांव थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी के अनुसार प्राथमिक जांच में पता चला है कि ककरवई थाना क्षेत्र के महिला के पति की चार साल पहले मौत हो गई थी. वर्तमान में वह अपने बेटे (18) और बेटी (12) के साथ रहती थी. बेटे का कहना है कि पिता की मौत के बाद मां की नजदीकियां उसके मौसा से बढ़ गई थीं. वह मौसा से मिलने भरतपुरा जाया करती थी. इस बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ था. मौसा शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं.


तहरीर के मुताबिक महिला शुक्रवार रात भरतपुरा रिश्तेदार के घर गई थी. जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने पर महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया. महिला की हालत बिगड़ती देख रिश्तेदार उसे लेकर अस्पताल पहुंचा. जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया. इसके बाद आरोपी रिश्तेदार महिला के बेटे को खबर देकर वहां से भाग निकला.

चिरगांव थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी के अनुसार महिला बेटे को बिना बताए शुक्रवार रात आरोप रिश्तेदार के घर गई थी. रातभर वापस न लौटने पर शनिवार सुबह बेटे ने फोन से जानकारी ली तो महिला ने रिश्तेदार के घर पर होने की जानकारी दी. इसके बाद दोपहर में रिश्तेदार ने महिला के जहरीला पदार्थ खाने और मौत की सूचना दी. महिला की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. बेटे की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.

