झांसी में महिला ने SDM की गाड़ी पर किया पथराव; शिकायत पर नहीं हो रही थी सुनवाई, गुस्से में की तोड़फोड़
पुलिस ने वाहन चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 10:32 AM IST
झांसी: जमीन संबंधी समस्या का निराकरण न होने पर एक महिला को इतना गुस्सा आया कि उसने उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की गाड़ी पर पथराव कर दिया. जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. इससे पहले महिला की कार्यालय में अफसरों से तीकी नोकझोंक भी हुई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है.
घटना झांसी की मऊरानीपुर तहसील की है. सोमवार दोपहर करीब 1 बजे झांसी की मऊरानीपुर तहसील में भारती देवी और उसका पति बृजभूषण उर्फ बृजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम विजरवारा एसडीएम कार्यालय पर आए थे. यहां उन्होंने जमीन संबंधी समस्या का निस्तारण करने की प्रार्थना एसडीएम श्वेता साहू से की.
इस संबंध में एसडीएम ने बताया है कि महिला का प्रकरण चकबंदी न्यायालय से संबंधित है, जिसके संबंध में पूर्व में कई बार इनको अवगत कराया गया है. संदर्भित प्रकरण में राजस्व विभाग के स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है. यह जानते हुए भी महिला बार-बार शिकायत कर रही थी.
इसी बात से फरियादी आहत हो गया. इसके बाद फरियादी और अधिकारी के बीच काफी देर तक तीखी नोक झोंक हुई. आक्रोश में आकर महिला ने कार्यालय से बाहर निकल कर हंगामा करना शुरू कर दिया. एसडीएम का वाहन पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया. इसकी सूचना पुलिस को दी गई.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दंपती को हिरासत में ले लिया. सीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजकीय वाहन कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ थी इसी दौरान महिला गाड़ी के पास आई और पत्थर उठाकर मार दिया. जिससे गाड़ी का आगे वाला कांच टूट गया. वाहन चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.
