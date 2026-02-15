ETV Bharat / state

झांसी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या, खेत में खून से लथपथ शव मिला

झांसी : रक्सा थाना क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के पीछे का कारण पुरानी रंजिश का विवाद बताया जा रहा है. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस नामजद मुकदमा दर्ज कर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि शनिवार शाम रक्सा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को युवक के शव खेत में बनी झोपड़ी में पड़ी चारपाई से बरामद हुआ था. युवक को गोली कनपटी से सटाकर मारी गई थी.

प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवक पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश राजपूत का बड़ा बेटा अंशुल राजपूत (24) है. अंशुल शनिवार शाम खेत गया था. जहां फसल में पानी लगाने के दौरान वह खेत में बनी झोपड़ी के नीचे पड़ी चारपाई पर लेट गया था. इसी बीच पहुंचे हमलावरों ने कनपटी से सटाकर गोली मार दी और फरार हो गए. देर-शाम तक न लौटने पर अंशुल की मां खेत पहुंची थीं. जहां उसका खून से लथपथ शव देख सन्न रह गई. इसके बाद अन्य परिजनों को अंशुल के मर्डर की खबर मिली.