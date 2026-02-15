झांसी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या, खेत में खून से लथपथ शव मिला
रक्सा थाना क्षेत्र के राजापुर वार्ड की घटना. हत्या के पीछे का कारण पुरानी रंजिश का विवाद बताया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 15, 2026 at 10:20 AM IST
झांसी : रक्सा थाना क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के पीछे का कारण पुरानी रंजिश का विवाद बताया जा रहा है. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस नामजद मुकदमा दर्ज कर तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि शनिवार शाम रक्सा थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को युवक के शव खेत में बनी झोपड़ी में पड़ी चारपाई से बरामद हुआ था. युवक को गोली कनपटी से सटाकर मारी गई थी.
प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवक पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश राजपूत का बड़ा बेटा अंशुल राजपूत (24) है. अंशुल शनिवार शाम खेत गया था. जहां फसल में पानी लगाने के दौरान वह खेत में बनी झोपड़ी के नीचे पड़ी चारपाई पर लेट गया था. इसी बीच पहुंचे हमलावरों ने कनपटी से सटाकर गोली मार दी और फरार हो गए. देर-शाम तक न लौटने पर अंशुल की मां खेत पहुंची थीं. जहां उसका खून से लथपथ शव देख सन्न रह गई. इसके बाद अन्य परिजनों को अंशुल के मर्डर की खबर मिली.
एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति के मुताबिक पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं. परिजनों ने पुरानी रंजिश में अंशुल की हत्या का आरोप लगाया है. अंशुल के चाचा सतीश ने पुरानी रंजिश रघुवीर और अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है. कोर्ट में विचाराधीन सतीश के किसी केस में अंशुल गवाह था. परिजनों की तहरीर के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. देर-शाम तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : मध्य प्रदेश के युवक की झांसी में हत्या; परिजनों ने प्रेमिका व उसके बेटे पर लगाया आरोप
यह भी पढ़ें : सर, मैंने दुश्मन की गर्दन काट दी, मुझे जेल भेज दो, बुजुर्ग की हत्या कर युवक ने पुलिस को किया फोन