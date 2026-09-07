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झांसी: गणेश चौराहे से व्यापारी का अपहरण, पुलिस ने 7 घंटे में व्यापारी को छुड़ाकर 2 आरोपियों को पकड़ा

झांसी के सीपरी बाजार में रंगबाजी में व्यापारी विकास गुप्ता का अपहरण करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने 7 घंटे में गिरफ्तार कर लिया.

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पिटने के बाद आरोपियों ने खुद बुलाई पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
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झांसी: झांसी में व्यापारी के किडनैपिंग की वारदात झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित गणेश चौराहे से बीती रात दबंगों ने एक चार पहिया गाड़ी से युवक का अपहरण कर लिया. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई.

पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दबिश देना शुरू किया. पुलिस टीम ने महज 7 घंटों के भीतर अपहृत विकास गुप्ता को सकुशल छुड़ा लिया.

झांसी अपहरणकांड: सिपाही की कार से वारदात को दिया अंजाम (Video Credit: ETV Bharat)

शिक्षक और प्रॉपर्टी डीलर ने मिलकर रची साजिश: एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि देर रात शराब के नशे में धुत आरोपियों का विकास गुप्ता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. इसी विवाद में रंगबाजी दिखाने के लिए आरोपी विनय यादव और रवि यादव ने मिलकर विकास का जबरन अपहरण कर लिया. पकड़े गए आरोपियों में से रवि यादव बबीना के एक सरकारी स्कूल में टीचर है, जबकि विनय यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है. दोनों आरोपी विकास को कार में लादकर एक निर्माणाधीन मकान में ले गए और वहां करीब डेढ़ घंटे तक उसकी बेदर्दी से पिटाई करते रहे.

शराब के नशे में विवाद के बाद उठाया था कदम: जांच में सामने आया है कि जिस कार से इस वारदात को अंजाम दिया गया, वह हरेंद्र नाम के व्यक्ति की है जो ललितपुर में सिपाही के पद पर तैनात है. अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई और पूरे इलाके की नाकाबंदी कर आरोपियों को घेरना शुरू कर दिया. पुलिस की सख्त घेराबंदी देखकर दोनों आरोपी बुरी तरह घबरा गए और खुद को बचाने के लिए एक चालाकी भरी चाल चली. उन्होंने खुद ही डायल 112 (पुराना डायल 100) पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी कि उन्होंने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा है और वे तुरंत मौके पर आएं.

आरोपियों की चाल नाकाम, भेजे गए जेल: सूचना मिलते ही जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो सच्चाई सामने आते ही दोनों पक्षों को थाने ले आई. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई सिपाही की कार को जब्त कर लिया है और अपहृत व्यापारी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. गिरफ्तार आरोपी विनय यादव और रवि यादव को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल सिपाही की गाड़ी आरोपियों तक कैसे पहुंची.

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