ETV Bharat / state

यूपी पुलिस की बड़ी उपलब्धि; झांसी के सदर बाजार और हरदोई जीआरपी थाने को मिला ISO सर्टिफिकेट, बेहतर पुलिसिंग पर लगी मुहर

ISO सर्टिफिकेट के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ( Photo Credit: UP Police Media Cell )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में योगी सरकार को एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय सफलता मिली है. डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि प्रदेश के दो थानों झांसी के सदर बाजार और हरदोई के जीआरपी थाने को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (ISO) ने प्रमाणित किया है. यूपी पुलिस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड: यह प्रमाण-पत्र थानों में बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, समयबद्ध जनसुनवाई और पुलिसकर्मियों के अनुशासित और संवेदनशील व्यवहार पर वैश्विक मुहर है. इस उपलब्धि के बाद यूपी पुलिस अब वैश्विक मानकों के साथ जनता की सेवा के लिए नई ऊर्जा के साथ तैयार है. झांसी सदर बाजार थाने को ISO सर्टिफिकेट मिला. (Photo Credit: UP Police Media Cell)