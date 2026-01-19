ETV Bharat / state

रिटायर्ड रेलकर्मी ने तीसरी पत्नी की हत्या की, दूसरी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर लाश लगायी थी ठिकाने, तीनों गिरफ्तार

लोहे के बक्से में जलायी तीसरी पत्नी की लाश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: रिटायर्ड रेलकर्मी पति ने तीसरी पत्नी की पत्नी की हत्या करके शव को जला दिया था. इस मामले का झांसी पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस की पूछताछ में राम सिंह ने बताया कि उसकी प्रीति से मंदि में शादी की हुई थी. उसको शक था कि तीसरी पत्नी का किसी फौजी से संबंध है. हर महीने 43 हजार रुपये पेंशन देने के बावजूद भी वो लगातार रुपयों की मांग करती रहती थी. कुल्हाड़ी से प्रीति के सिर पर वार: एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि कुछ दिन से प्रीति रायकरवार रामसिंह से दूरी बना रही थी. 8 जनवरी को रामसिंह ने अपनी तीसरी पत्नी प्रीति रायकवार को सीपरी बाजार स्थित किराए के मकान पर बुलाया. दोनों के बीच प्रीति के फौजी के साथ संबंधों को लेकर विवाद हुआ. रामसिंह में इस दौरान कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला कर दिया.प्रीति जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई. जानकारी देते एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति (Video Credit: ETV Bharat) तीसरी पत्नी के शव के साथ सोया रामसिंह: इसकी जानकारी उसने कोतवाली क्षेत्र मिनर्वा चौराहा के पास फूटा चोपड़ा में रहने वाली दूसरी गीता और अपने 19 वर्षीय बेटे नितिन को दी. दो दिनों तक राम सिंह तीसरी पत्नी के शव के साथ रात को सोता रहा. शव को ठिकाने लगाने के लिए रामसिंह ने अपने बेटे नितिन से एक बड़ा सा लोहे का बक्सा और लकड़ियां मंगवाई. इसके बाद दूसरी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर बड़े लोहे के बक्से में उसकी चिता बनाकर जला दिया. लाश को बक्से में डालकर जलाया: लाश जलते हुए बक्से को बंद कर तीनों घर चले गए. सुबह 4 बजे लाश पूरी जली या नहीं जली देखने के लिए वापस उसी किराए के मकान में गए. वहां बक्सा गर्म होने पर उसमें पानी डाल दिया. आग में जलकर बक्से के रंग काला हो जाने पर उस पर नीले रंग का पेंट कर दिया.