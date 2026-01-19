रिटायर्ड रेलकर्मी ने तीसरी पत्नी की हत्या की, दूसरी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर लाश लगायी थी ठिकाने, तीनों गिरफ्तार
झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया तीसरी पत्नी की हत्या के मामले में रिटायर्ड रेलकर्मी, उसकी दूसरी पत्नी गीता और बेटा गिरफ्तार किये गये हैं.
झांसी: रिटायर्ड रेलकर्मी पति ने तीसरी पत्नी की पत्नी की हत्या करके शव को जला दिया था. इस मामले का झांसी पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस की पूछताछ में राम सिंह ने बताया कि उसकी प्रीति से मंदि में शादी की हुई थी. उसको शक था कि तीसरी पत्नी का किसी फौजी से संबंध है. हर महीने 43 हजार रुपये पेंशन देने के बावजूद भी वो लगातार रुपयों की मांग करती रहती थी.
कुल्हाड़ी से प्रीति के सिर पर वार: एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि कुछ दिन से प्रीति रायकरवार रामसिंह से दूरी बना रही थी. 8 जनवरी को रामसिंह ने अपनी तीसरी पत्नी प्रीति रायकवार को सीपरी बाजार स्थित किराए के मकान पर बुलाया. दोनों के बीच प्रीति के फौजी के साथ संबंधों को लेकर विवाद हुआ. रामसिंह में इस दौरान कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला कर दिया.प्रीति जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.
तीसरी पत्नी के शव के साथ सोया रामसिंह: इसकी जानकारी उसने कोतवाली क्षेत्र मिनर्वा चौराहा के पास फूटा चोपड़ा में रहने वाली दूसरी गीता और अपने 19 वर्षीय बेटे नितिन को दी. दो दिनों तक राम सिंह तीसरी पत्नी के शव के साथ रात को सोता रहा. शव को ठिकाने लगाने के लिए रामसिंह ने अपने बेटे नितिन से एक बड़ा सा लोहे का बक्सा और लकड़ियां मंगवाई. इसके बाद दूसरी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर बड़े लोहे के बक्से में उसकी चिता बनाकर जला दिया.
लाश को बक्से में डालकर जलाया: लाश जलते हुए बक्से को बंद कर तीनों घर चले गए. सुबह 4 बजे लाश पूरी जली या नहीं जली देखने के लिए वापस उसी किराए के मकान में गए. वहां बक्सा गर्म होने पर उसमें पानी डाल दिया. आग में जलकर बक्से के रंग काला हो जाने पर उस पर नीले रंग का पेंट कर दिया.
सूचना देने वाले लोडर चालक का सम्मान होगा: एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि शनिवार देर रात्रि बक्से में जली हुई पत्नी प्रीति की हड्डियां और राख को नदी में बहाने के लिए आरोपी ऑटो से गया था. ऑटो चालक ने पुलिस को सूचना दी थी. जिस घर से बक्सा बरामद हुआ, वहां दूसरी पत्नी गीता मिली थी.
24 घंटे में वारदात का खुलासा: पूछताछ में उसने बताया कि उसके पति रामसिंह ने हत्या की थी. 24 घंटे में वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया. पुलिस को सूचना देने वाले लोडर चालक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया जाएगा.
अब फौजी के साथ रहने लगी थी प्रीति: रामसिंह ने बताया कि पिछले दस साल वह प्रीति के साथ रह रहा था. वह उसकी तीसरी पत्नी थी. जिस रेल अधिकारी के बंगले पर वह ड्यूटी करता था, उसके बगल वाले बंगले में वह काम करती थी. वहीं से दोनों की दोस्ती हुई. दोनों ने मंदिर और कोर्ट में शादी की थी. उसके बच्चे भी उसके पास आया करते थे. वह किसी फौजी नाम के व्यक्ति के साथ रहने लगी थी.
रेप के केस में बंद करवाने की धमकी दी: जब उसने प्रीति को मना किया, तो वह उसको ब्लैकमेल करने लगी. वह उसे लाखों रुपये दे चुका था. पूरी पेंशन भी वह ले लेती थी. अब रुपये देने से मना किया, तो प्रीति ने बलात्कार के केस में बंद करवाने की धमकी दी थी. 8 जनवरी दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पार्टी की और फिर तीसरे व्यक्ति को लेकर काफी देर तक विवाद हुआ. इसके बाद रामसिंह ने उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. अगर राख ठिकाने लग जाती, तो ये बात किसी को पता नहीं चलती.
