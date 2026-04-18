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झांसी स्टेशन पर एक बैग की वजह से लिफ्ट में फंसे 7 पैसेंजर्स; पीवीसी शीट काटकर निकाला गया

वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर बैग का पट्टा फंसने से लिफ्ट बीच में अटक गई. पीवीसी शीट काटकर बच्चों समेत 7 लोगों को सुरक्षित निकाला.

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झांसी स्टेशन पर मची अफरा तफरी: प्लेटफॉर्म की लिफ्ट में फंसे दो बच्चे और रेलवे कर्मचारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 6:39 PM IST

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झांसी: झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर लगी रेलवे लिफ्ट में अचानक 7 लोग फंस गए. इन लोगों में दो मासूम बच्चे और दो रेलवे कर्मचारी भी शामिल थे.

मामले की सूचना मिलते ही रेलवे स्टाफ और लिफ्ट टेक्नीशियन तुरंत मौके पर पहुंच गए. रेस्क्यू टीम ने सीढ़ी की मदद से लिफ्ट में फंसे सभी लोगों को एक-एक करके सुरक्षित नीचे उतारा.

जानकारी देते यात्री. (Video Credit: ETV Bharat)

बैग के स्ट्रैप से हुआ हादसा: यह हादसा तब हुआ जब एक यात्री लिफ्ट के अंदर जा रहा था और उसके बैग का स्ट्रैप गेट में फंस गया. स्ट्रैप फंसने और यात्री द्वारा उसे खींचने के कारण लिफ्ट का सेंसर प्रभावित हो गया और चलती लिफ्ट बीच में ही रुक गई. लिफ्ट के अंदर मौजूद टीटीई स्टाफ ने तत्काल इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी. रेस्क्यू टीम ने स्थिति को देखते हुए लिफ्ट के पीछे लगी पीवीसी शीट को काटकर रास्ता बनाया और सभी को बाहर निकाला.

आधे घंटे में लिफ्ट में फंसे रहे यात्री: लिफ्ट में फंसी महिला यात्री मंजू ने बताया कि लिफ्ट बंद होने के बाद पंखा भी बार-बार चालू-बंद हो रहा था, जिससे अंदर ऑक्सीजन की कमी और घबराहट महसूस होने लगी. यात्री लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय तक लिफ्ट के भीतर कैद रहे. रेस्क्यू के बाद डॉक्टरों की टीम ने सभी घबराए हुए यात्रियों और कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण किया. सभी की स्थिति सामान्य पाए जाने पर उन्हें जरूरी दवाइयां देकर गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.

आर्मी जवानों-डॉक्टरों की मौजूदगी में रेस्क्यू: झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज सिंह ने बताया कि दोपहर करीब 12.45 बजे घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम एक्टिव हो गई थी. 10 से 15 मिनट के भीतर बच्चों को निकाल लिया गया और अगले 30-40 मिनट में बाकी लोग भी सुरक्षित बाहर आ गए. मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक नंदीश शुक्ला और स्टेशन निदेशक सीमा तिवारी सहित आरपीएफ और जीआरपी की टीम तैनात रही. आपात स्थिति को देखते हुए आर्मी जवानों को भी सहायता के लिए बुलाया गया था.

यह भी पढ़ें- झांसी में हिंदू जज को बम से उड़ाने की धमकी, पत्र में लिखा- जज ने हमारी कौम के लोगों के घर तबाह कर दिए

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