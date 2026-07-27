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झांसी पुलिस ने संजय सिंह हत्याकांड का 72 घंटे में किया खुलासा

23 जुलाई की रात मेड किचन रेस्टोरेंट में खाना खाते समय संजय सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

संजय सिंह हत्याकांड का खुलासा
संजय सिंह हत्याकांड का खुलासा (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 5:00 PM IST

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झांसी: शहर के मेड किचन रेस्टोरेंट में 23 जुलाई की रात 9 बजे खाना खाते समय संजय सिंह के सिर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, इस हत्याकांड का पुलिस ने महज 72 घंटो में खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि जमीन कब्जे, तीन लाख रुपये के लेनदेन और प्रॉपर्टी कारोबार की रंजिश में 50 हजार रुपये की सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलाया गया था.

एसपी सिटी प्रीती सिंह (VIDEO Credit:ETV Bharat)

एसपी सिटी प्रीती सिंह के अनुसार, थाना नवाबाद पुलिस और सर्वेलंस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान रविवार रात पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तीन आरोपी अब भी फरार हैं.

मुठभेड़ में घायल आरोपी अजीम सैफी उर्फ भीम को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जबकि एक आरोपी धर्मेंद्र सिंह से पूछताछ की जा रही है, बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 देशी तंमचे, 2 जिंदा कारतूस और हत्या में इस्तेमाल कार बरामद किया है.

झांसी पुलिस के मुताबिक, संजय सिंह 23 जुलाई की रात मेड किचन रेस्टोरेंट में बैठकर अपने चार दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, तभी एक बदमाश ने रेस्टोरेंट पहुंचकर संजय को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सुचना पर पहुंची, थाना नवाबाद पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी, जिसके 72 घंटे के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया और अन्य आरोपियों की तलाश जुट गई है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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